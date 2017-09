Mladík dostal za vraždu své babičky sedmnáctiletý trest. Stokrát ji bodl nožem

ÚSTÍ NAD LABEM Osmnáctiletý Jakub Ševčík má za loňskou brutální vraždu své babičky strávit 17 let ve vězení. Trest mu ve středu uložil ústecký krajský soud. Ženu mladík zavraždil loni v listopadu v bytě v Dubí na Teplicku, kde s ní několik týdnů žil. K činu se přiznal. Zasadil jí stovku ran nožem. Z bytu pak do zastavárny odnesl cenné věci.

Mladík podle soudu ženu zavraždil v první polovině listopadu. Její tělo bylo objeveno až za několik dní. Žena ležela pod vrstvou oblečení a přikrývek. Podle soudu mladík ženu nejprve několikrát udeřil do hlavy lahví alkoholu. Poté ji dvěma noži začal bodat do hlavy, hrudníku, břicha, zad, ramen. „Poškozené způsobil pět tržně zhmožděných ran hlavy a 99 bodných a bodnořezných ran na hlavě, krku a trupu,“ popsal předseda trestního senátu Jiří Bednář.



Mladík se k vraždě přiznal, detaily si ale nepamatuje. Tvrdí, že babičku napadl v afektu poté, co mu řekla, že je jako jeho otec. „Najednou jsem měl před očima tmu. Vím, že jsem použil flašku a nůž. Začal jsem ji bodat, myslím, že to bylo nožem z kuchyňské linky. Když jsem bodnul párkrát, tak pětkrát šestkrát, přestala se hýbat a vydávala zvuky,“ uvedl už dříve ve své výpovědi.

Podle Bednáře brutalita činu vybočuje z jiných obdobných případů. „Případ vybočoval jednak svou brutalitou a navíc tím, že ten útok směřoval proti nejbližšímu rodinnému příslušníkovi, který, jak i sám obžalovaný popisoval, mu podal pomocnou ruku v okamžiku, kdy on to potřeboval. Navíc to vybočovalo, i když ne tak docela, v tom, že ten útok byl prakticky bez jakéhokoli rozumného důvodu. Byla to banální rozepře, která neměla sebemenší důvod vyvolat takovou reakci,“ vysvětlil Bednář.

Podle soudu se mladík do bytu opakovaně vrátil a odnesl cenné věci a prodal je v zastavárně. Sedmnáctiletý trest je tedy souhrnný - i za tyto krádeže. Podle právní kvalifikace mladíkovi hrozilo 15 až 20 let vězení, v krajním případě výjimečný trest. Pro jeho udělení ale podle Bednáře nebyly splněny zákonné podmínky. Znalci řekli, že u Ševčíka není vyloučena resocializace. Trest si má odpykat ve vězení se zvýšenou ostrahou.

Státní zástupce Vladimír Jan se na místě vzdal práva na odvolání. „Vzhledem k tomu, že soud rozhodl zcela podle mého návrhu, tak jsem se vzdal práva na odvolání,“ řekl Jan. Rozsudek zatím ale není pravomocný, lhůtu pro případné odvolání si ponechala Ševčíkova právní zástupkyně. Mladík se vyhlášení rozsudku nezúčastnil.