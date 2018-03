Mladoboleslavští strážníci dostali od soudu podmínky za mučení bezdomovců

MLADÁ BOLESLAV/PRAHA Mladoboleslavský okresní soud uložil v úterý mladoboleslavským městským strážníkům Jaroslavu Bělskému a Martinu Roučkovi za týrání bezdomovců podmíněné tresty odnětí svobody. Oba dostali zákaz činnosti a napadeným bezdomovcům musejí uhradit dohromady 150 000 korun. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájci si ponechali lhůtu na odvolání.

Dva strážníci byli obžalovaní kvůli sedmi případům z let 2013 až 2016. Podle obžaloby strážníci bezdomovce vozili za město, kde se lidé museli zout a strážníci na ně údajně útočili. Někteří bezdomovci vypověděli, že je strážníci spoutali a kopali do nich.



Soud oba strážníky obvinil ze zvlášť závažného zločinu mučení, ze zneužití pravomoci veřejného činitele a vydírání. Martin Roučka byl podle soudu ve zkoumaných případech agresivnější, dostal proto přísnější trest. Soud mu uložil trest odnětí svobody v délce tří let, který podmíněně odložil na dobu čtyř let. Roučka zároveň nesmí 3,5 roku vykonávat práci v bezpečnostních složkách, a to ani v bezpečnostních agenturách.

Bělský dostal u soudu trest odnětí svobody na tři roky s podmínkou na 3,5 roku. Dostal také tříletý zákaz činnosti. Oba musí bezdomovcům zaplatit dohromady 150 000 korun jako nemajetkovou újmu, každý tak bude platit 75 000 korun.

Státní zástupce požadoval ve své závěrečné řeči přísný nepodmíněný trest vězení. Obhájci strážníků naopak požadovali zproštění obžaloby, jelikož se podle nich nepodařilo dokázat, že se případy skutečně staly.

Oba strážníci vinu popírají. Zastávají se jich i jejich kolegové a ředitel městské policie Tomáš Kypta. Podle něj jsou popisované případy vykonstruované a bezdomovcům jde o mstu. Další případy napadení bezdomovců strážníky v Mladé Boleslavi v současné době řeší mělnická policie, případy jsou ale zatím ve fázi prověřování.