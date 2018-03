Mladý Afghánec, který pobodal ve Vídni čtyři lidi, se ve vězení pokusil o sebevraždu

Vídeň Třiadvacetiletý Afghánec, který minulý týden ve Vídni nožem vážně zranil čtyři lidi, se ve vazbě pokusil o sebevraždu. S odvoláním na rakouské ministerstvo spravedlnosti o tom v pondělí informovala agentura APA. Strážcům se podařilo muži v sebevraždě zabránit.

Záměr mladého Afghánce spáchat sebevraždu dozorci vazební věznice ve vídeňské čtvrti Josefstadt včas rozpoznali, uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Britta Tichá-Martinová. Třiadvacetiletý muž byl okamžitě převezen do nemocnice, podle mluvčí ale neutrpěl žádná vážnější zranění. Nyní už je zpět ve vazbě. „Ve věznici je nyní samozřejmě pod důkladným dozorem,“ zdůraznila Tichá-Martinová.



Zadržovaný Afghánec je podezřelý z toho, že minulou středu pobodal a vážně zranil tři členy jedné rodiny a následně svého krajana, kterého viní ze své závislosti na drogách. Muž se k činu již přiznal. Jeho motivem byla údajně agresivní nálada a frustrace ze své celkové životní situace.

Afghánec se přistěhoval do Rakouska v roce 2015. Protože jeho azylové řízení trvalo podle něj příliš dlouho, požádal o dobrovolný návrat do vlasti. Úřady mu jej povolily, s Afgháncem ale následně ztratily kontakt. Loni jej soud poslal na několik měsíců do vazby za obchodování s drogami. Propuštěn byl v prosinci. O jeho pobytu do minulého týdne rakouské úřady nic nevědí.