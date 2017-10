Mladý Sheldon neohromil. Seriál podle ohlasů postrádá nápad Teorie velkého třesku

Seriál Mladý Sheldon, odnož populární Teorie velkého třesku, má televize CBS začít oficiálně vysílat až začátkem listopadu. Pilotní díl ovšem fanouškům s předstihem předvedla již koncem září. Reakce na něj jsou velmi rozporuplné.

Sheldon Cooper (Iain Armitage) je devítiletý chlapec, který si místo hraček radši vyhraje s nějakou pořádnou matematickou rovnicí. Je tak geniální, že je mu umožněno docházet už na střední školu. Bohužel zrovna do třídy, kam chodí jeho starší bratr George, který přítomnost bratra špatně snáší. Kde ovšem příroda Sheldonovi nadělila na genialitě, tam ubrala na sociálních schopnostech. Se svými spolužáky vůbec nevychází. Je tu ale naštěstí Sheldonova matka Mary (Zoe Perryová), která svého syna bezmezně miluje a pomůže mu všechny nesnáze překonat.

Seriál, který vrhá světlo na dětská léta dnes již kultovního podivína Dr. Sheldona Coopera z Teorie velkého třesku, má televize CBS začít pravidelně vysílat až 2. listopadu letošního roku. S velkým předstihem ovšem odvysílala koncem září pilotní díl. Reakce na něj jsou však rozporuplné a seriál sbírá po prvním dílu lehce nadprůměrná či průměrná hodnocení.

„Nemůžu určit přesně to, jestli šlo o příšerný scénář, špatné herecké výkony nebo to jednoduše nebylo zábavné, ale Mladý Sheldon je hrozné zklamání. Nemá to ten nápad Teorie velkého třesku,“ píše jeden z diváků. „Sheldon jako dítě není vtipný ani roztomilý. Je jen otravný a všude je ho až moc,“ shrnuje další divák jednu z hlavních výtek - Iain Armitage rozhodně není několika cenami Emmy ověnčený Jim Parsons, který Sheldona hraje v Teorii velkého třesku.

Je samozřejmě nemožné usuzovat kvalitu seriálu pouze z prvního dílu, ale je pravidlem, že pilotní díl nového díla musí hlavně zaujmout. Mladému Sheldonovi se to podle všeho příliš nepovedlo.