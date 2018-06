Mluvil jste s médii, ke spisu nesmíte, řekli řidiči po incidentu se šéfy ‚zásahovky‘. Soud to posvětil

PRAHA Když Generální inspekce bezpečnostních sborů začala prověřovat incident z Plzně, při němž se dvojice policejních důstojníků hrubě chovala k řidiči, inzultovaný chtěl mít přístup do spisu. Inspekce mu ho však zapověděla, protože o svém případu mluvil s médii. Ústavní soud nyní rozhodl, že inspekce šoféra na ústavních právech nezkrátila. Jednoho z policistů nyní obžaloval státní zástupce.

Příběh má kořeny v září 2017. Dva nejvýše postavení důstojníci zásahové jednotky Plzeňského kraje se neurvale chovali k šoférovi, který je probliknutím upozornil na nevhodnou jízdu. Policisté muži na jedné z následujících křižovatek zablokovali cestu, se zbraní v ruce se ho jali legitimovat a dle jeho slov ho i napadli fyzicky. V říjnu začala Generální inspekce bezpečnostních sborů zjišťovat, zda se tím důstojníci nezprotivili zákonu.

Když spustila prověřování podezření z trestného činu, šofér požádal o přístup do spisu. Chtěl být v obraze, jak inspekce postupuje. Jako takzvaný poškozený měl na takovou prosbu právo. GIBS mu ale nevyhověla. Argumentovala tím, že o případu mluví s médii. Řidič totiž zveřejnil záznam incidentu. Současně prostřednictvím advokáta prezentoval svůj pohled na případ. Medializací chtěl tlačit na to, aby se kauza řádně objasnila.

„Bylo odepřeno nahlédnutí do spisu s odůvodněním, že jde o počáteční stádium úkonů trestního řízení, kdy policejní orgán provádí ustanovování možných svědků a plánuje jejich výslechy, a že vzhledem k tomu, že v médiích se objevují informace z tohoto přípravného řízení, kde se sděluje i obsah úkonu, mohli by takoví svědci být ovlivněni mediálními zprávami i vyjádřením samotného advokáta,“ zněl argument GIBS.

Stížnosti na krajské i vrchní státní zastupitelství

Právní zástupce inzultovaného řidiče Ronald Němec chtěl svému klientovi otevřít cestu ke spisu stížností na krajské i vrchní státní zastupitelství. Jenže na žádné ze zmíněných instancí neuspěl. Němec proto podal ústavní stížnost. Ústavní soud však v květnu rozhodl, že inspekce řidiči v přístupu ke spisu bránila oprávněně.

„Bylo-li o nahlédnutí do spisu žádáno v situaci, kdy byl policejní orgán na počátku prověřování a shromažďoval informace o možných svědcích, přičemž měl objektivně zjištěno, že v médiích jsou prezentovány skutkové okolnosti tak, jak je vnímal stěžovatel, nemůže mu (policejnímu orgánu) stěžovatel vytýkat, že pro obavy o objektivní prověřování nahlédnutí do spisu nepovolil,“ zní klíčová pasáž rozhodnutí, které má server Lidovky.cz k dispozici.

Ústavní soud vycházel z části trestního řádu, jenž skutečně odstavení poškozeného od informací ze spisu dovoluje. Smyslem je chránit hladký průběh prověřování. „Pokud policejní orgán uváděl, že by poškozený mohl sdělovat informace médiím a šířit je způsobem, který by mařil vyšetřování, tak je to naprosto akceptovatelný důvod,“ sdělil k tomu místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol, jemuž server Lidovky.cz případ popsal.

Právní zástupce šoféra Němec nezpochybňuje právo GIBS ke spisu nepustit nikoho zvenčí . Argumentuje ale, že na komentování případu v médiích nebylo nic závadného. Podle něj už navíc měla GIBS výpovědi svědků pohromadě, hrozba jejich ovlivnění dalšími případnými vyjádřeními pro média tak odpadla. Nejvíce Němcovi vadí, že se Ústavní soud ztotožnil s pohledem inspekce, podle něhož by mohl šofér přístupem ke spisu mařit prověřování.

‚Inspekce predikovala trestný čin, soud přitakal‘

„Inspekce nám řekla, že nám nemůže věřit, protože komunikujeme s médii. A že když se do toho spisu podíváme, tak půjdeme za novináři. Inspekce tak predikovala trestný čin, protože únik ze spisu je trestný čin. A Ústavní soud nyní řekl, že je v pořádku, že policie takto apriori přistupuje k lidem, kteří jsou obětí trestného činu, zvláště ze strany policie,“ vysvětlil advokát Němec serveru Lidovky.cz, v čem mu verdikt nejvyšší soudní instance v zemi vadí.

Inspektoři spis řidiči zpřístupnili až letos v únoru poté, co jednoho z agresivních policistů, zástupce velitele plzeňské zásahovky Vladimíra Slavotínka, obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby. Případ tehdy vstoupil do fáze vyšetřování. Advokát Němec však upozorňuje, že předtím jeho klient pět měsíců neměl kompletní informace o tom, jak GIBS s případem nakládá.

Server Lidovky.cz tento týden zjistil, že Slavotínek půjde před soud. „Mohu potvrdit, že jsem podal obžalobu pro zneužití pravomoci úřední osoby,“ řekl pro Lidovky.cz dozorující státní zástupce Jiří Richtr. Se Slavotínkem seděl v autě jeho nadřízený, velitel zásahovky Josef Němec. U něj GIBS vyloučila, že by se dopustil trestného činu. Krajské policejní ředitelství pro server Lidovky.cz bez podrobností uvedlo, že vůči Slavotínkovi přijalo odpovídající opatření.