Model Focus: Volby vyhraje ANO s velkým náskokem na ČSSD

Volby do Poslanecké sněmovny by podle aktuálního volebního modelu agentury Focus vyhrálo hnutí ANO s víc než desetiprocentním náskokem před druhou sociální demokracií. Do Sněmovny by se dostalo ještě dalších šest stran - komunisté, ODS, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, TOP 09, Piráti a lidovci.

ANO by podle zjištění Focusu nyní získalo 26,5 procenta hlasů, druhou ČSSD by volilo 15,7 procenta voličů. Třetí příčku by obsadili komunisté, kterým vyjádřilo podporu 12,4 procenta dotázaných. ODS je připraveno dát hlas 9,9 procenta lidí, následuje SPD se ziskem 7,1 procenta hlasů a TOP 09 se sedmi procenty. Piráty hodlá volit 6,6 procenta respondentů a KDU-ČSL 6,2 procenta voličů.



Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny zůstávají Starostové, kterým model Focusu přisoudil 2,9 procenta, Zelení (2,6 procenta) i ostatní kandidující strany. Autoři průzkumu uvedli, že podpora ANO a ODS oproti výzkumu z letošního srpna mírně poklesla, naopak vzrostla obliba Pirátů a SPD. U ostatních stran nenastaly ve volebním modelu výraznější změny.

Průzkum agentury STEM k 11. říjnu, jehož výsledky dnes zveřejnila televize Nova, přisoudil hnutí ANO 27,1 procenta, druzí komunisté by ve volbách dostali 13,9 procenta a třetí ČSSD 11,7 procenta. SPD by si vybralo 9,3 procenta, ODS 8,3 procenta a Piráty 6,9 procenta. Lidovce by volilo 5,5 procenta a TOP 09 pět procent lidí.

Agentura Focus rovněž zjišťovala takzvaný volební potenciál stran, definovaný jako podíl dotázaných, považujících budoucí volbu dané strany za velmi nebo spíše pravděpodobnou. Největší potenciál vykazuje hnutí ANO - 29 procent, u sociální demokracie činí 21 procent, TOP 09 má potenciál 17 procent, SPD a STAN 16 procent. Volební potenciály ostatních stran nepřesáhly 15 procent.

Průzkum agentury Focus se konal na začátku října na vzorku 999 lidí. Volební model přitom vychází z odpovědí 548 respondentů, kteří vyjádřili ochotu jít k volbám a zároveň měli vybranou stranu, které chtějí dát svůj hlas. Nezahrnuje tedy poměrně velkou skupinu váhajících, kteří nakonec přijdou hlasovat. Také další agentury pro výzkum veřejného mínění předpokládají, že z nadcházejících voleb vzejde jako vítěz ANO a práh nutný pro zisk poslaneckých křesel překročí zřejmě celkem osm stran.

Pokud by se sněmovní volby konaly počátkem října, zúčastnilo by se jich 64 procent lidí, uvedl Focus. Deklarovaná volební účast přitom od května 2017 mírně, ale vytrvale roste. Volby se uskuteční příští pátek a sobotu.