Modelce vyhrožovali smrtí poté, co nafotila reklamní kampaň s neoholenýma nohama

Švédské modelce vyhrožovali smrtí a znásilněním poté, co pro značku Adidas nafotila reklamní kampaň s neoholenýma nohama. Není to poprvé co se dvaceti šestiletá Arvida Bystrom setkala s nadávkami kvůli svým osobitým fotografiím.

Arvida na svém instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém se svěřila, že poté co byla reklamní kampaň zveřejněna začala dostávat velké množství urážlivých zpráv a výhrůžek. „Doslova mi vyhrožovali znásilněním,“ píše v příspěvku.

Ve videu, které bylo jako součást kampaně zveřejněno na na YouTube, Avida říká divákům: „Ženskost je obvykle vytvořena z naší kultury. Myslím, že každý může dělat ženské věci, může být ženský a myslím, že v dnešní společnosti se toho velmi obáváme.“



V komentářích k videu se ale rovněž stala obětí urážlivých komentářů, ve kterých byla například přirovnávána k opici. V dalších komentářích pak byly její nohy označovány jako „nechutné.“

Není to ale poprvé, co byla Arvida vystavena nadávkám na internetu. Běžně se totiž setkává s negativními komentáři na svém instagramu, kde například zveřejňuje fotografie svého neoholeného podpaží. „To je ta nejodpornější žena, kterou jsem v životě viděl,“ napsal například jeden z komentujících.



Na druhou stranu se ale Arvidě dostává rovněž podpory ze strany jejích fanoušků. Ti jí chválí za to, že se staví proti nedosažitelným standardům ženské krásy, které se v médiích objevují, a za to, že ukazuje přirozenost chloupků na ženském těle.