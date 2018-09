Moldavský prezident Igor Dodon byl zraněn při autonehodě s nákladním vozem

Kišiněv Na severozápadě hlavního moldavského města Kišiněv došlo v neděli k autonehodě, v níž byl zraněn místní prezident Igor Dodon. Podle moldavských médií nehodu způsobil nákladní automobil, který dostal smyk a narazil do prezidentského konvoje. Událost se stala jen den poté, co podobným způsobem zemřel premiér Abcházie Gennady Gagulia.

Nákladní automobil vjel do protisměru a narazil do dvou vozů v prezidentském konvoji, jedno z nich pak zůstalo převrácené stát u silnice, což dokazují i fotografie dostupné na sociálních sítích.

Sám prezident podle místních médií utrpěl jen lehká zranění, zatímco jeho matka je podle dostupných informací ve vážném stavu.

