MACHÁČEK: Firma Huawei pomáhá africkým vládám špehovat politické oponenty

Podle investigativního článku amerického deníku The Wall Street Journal zaměstnanci firmy Huawaei pomáhali vládním složkám v Zambii a Ugandě luštit zakódovanou komunikaci a skrze vyhodnocování dat z mobilních telefonů sledovali politické oponenty.

Firma Huawei Technologies, která je největší světovou telekomunikační firmou, dominuje všem africkým trhům a prodává také bezpečnostní zařízení vládám, jež ho využívají pro digitální sledování a cenzuru. To by asi bylo vzhledem k postavení firmy na africkém trhu logické a očekávatelné. Deník WSJ ale zveřejnil, že zaměstnanci Huawei poskytovali i jiné služby.

Technici čínské firmy minimálně ve dvou případech pomáhali africkým vládám špehovat politické oponenty, a to včetně dešifrování zakódované komunikace, sledování sociálních médií a využívání dat z mobilních telefonů ke sledování toho, kde se konkrétní lidé vyskytují a s kým. Vysocí bezpečnostní pracovníci vládních agentur ve zmíněných zemích pracovali a kooperovali přímo se zaměstnanci Huawei v těchto zemích. Text detailně popisuje konkrétní příklady.

Toto by si měly důkladně přečíst evropské vlády, které zvažují, do jaké míry pouštět tuto čínskou firmu na svůj trh.

…

David Allen Green ve Financial Times v textu určeném především britskému publiku vysvětluje, že pokud Británie odejde 31. října letošního roku z EU, tento odchod zásadně změní zákonný pořádek ve Spojeném království. Všechny evropské smlouvy přestanou okamžitě platit a podle mezinárodního práva nebude Británie členským státem EU. Členství je binární záležitost – a Británie bude prostě vně.

Green to píše pro všechny, kdo si myslí, že se do EU půjde po tomto datu nějak vrátit pouhým rozhodnutím britského parlamentu a přihlášením se k veškeré evropské legislativě. Británie bude mít status třetí země. Článek 50 Lisabonské smlouvy, který umožňuje rychlou dohodu, už nebude platit. Jakákoli dohoda mezi Británií a EU se už bude muset zpracovávat v rámci procesu řízení vnějších vztahů a obchodních dohod.

Británie se může do EU vrátit na základě článku 49 Lisabonské smlouvy. K tomu ale musí existovat jasná a jednotná politická vůle a bude to trvat dlouhé roky. Žádné výjimky, rabaty a opt-outy už si Británie nevyjedná.

Dveře kosmické lodi se neprodyšně zavřou a astronaut plující venku ve vesmíru už se do lodi snadno nevrátí. Brutální konečnost tohoto aktu je vepsána do smluv Evropské unie, do nejvyšší formy evropského práva. Nezmění to už ani to, že je to někomu nepohodlné, ani to, že někdo doufá, že to bude jinak.

Důvod proč tento článek citujeme v Monitoru JM, je samozřejmě ten hezky napsaný poslední odstavec.





Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.