MACHÁČEK: AKK a vývoj politiky v Německu

Annegret Krampová-Karrenbauerová (AKK) se vzdala své funkce předsedkyně německé CDU. Možná to tolik nepřekvapí. Jako politička byla bezvýrazná a nepopulární, podíl AfD na moci v Durynsku byla jen taková závěrečná záminka.

AKK, bývalá důvěrnice kancléřky Merkelové, prohlásila za špatný i systém, pro který se její strana rozhodla. Tedy že někdo je šéfem největší strany – a někdo jiný kancléřkou.

Na serveru Eurointelligence.com přicházejí s několika postřehy. Pokud se konzervativci uvnitř CDU rozhodnou pro Friedricha Merze, mohou zažít svůj Schulzův efekt, který se přihodil SPD. Když sociální demokraté zvolili Martina Schulze předsedou, zažil Schulz na chvíli meteorický vzestup – následovaný prudkým pádem, když si ho lidé zblízka prohlédli. Merz může působit svěže, ale jako politik je podle serveru velmi křehký, rozhodně nemá hroší kůži, což je dnes asi předpoklad politického úspěchu. Merz už totiž jednou z politiky odešel, když nestrávil prohru se současnou kancléřkou.

CDU/CSU může mít i jiné kandidáty na kancléře. Třeba Armina Lascheta, předsedu vlády Severního Porýní – Vestfálska. Další je Markus Söder, bavorský předseda vlády z CSU. Ale ani Merz, ani Laschet, ani Söder nemají žádné nové nápady a vize, které se týkají hlavních výzev, jimž musí Německo čelit. Od klimatické změny a dopadu na průmysl přes nedostatek investic a inovací až po díry v bezpečnostní infrastruktuře po budoucnost EU a eurozóny.

Až si tedy CDU na jaře vybere svého kandidáta, co se stane s německou vládou? Aby mohl fungovat nový předseda vlády zároveň jako kancléř, bylo by třeba vyhlásit předčasné volby, což by mohlo CDU pomoci jako určitý bonus pro nového kandidáta na kancléře. Jenže právě proto to nebude chtít SPD. Proč by měla podporovat, co je výhodné pro jejího soupeře? Navíc si SPD může ještě užít moc a zůstat na výsluní v době německého předsednictví EU ve druhé polovině letošního roku.

Je vcelku nemyslitelné, aby v Německu během předsednictví byla politická nestabilita s spojená s předčasnými volbami a hledáním nové koalice. V době předsednictví EU si demokracie nebo demokratická dynamika bere dovolenou – nejen v Německu. Na serveru Eurointelligence.com sice vyjadřují přesvědčení, že od té doby, co existuje prezident Evropské rady, je předsednictví zbytečný a hlavně spíše symbolický relikt, na čemž může něco být, realitu to ovšem nezmění.

Aby mohla CDU vyhrát příští volby, bude se muset nový předseda strany kriticky vymezovat nejen vůči velké koalici, ale také vůči své předchůdkyni. Ta je stále víc kritizována kvůli tomu, že podcenila migraci a posílila AfD na jedné straně – a že špatně řídí boj s klimatickou změnou a posiluje Zelené na straně druhé.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.