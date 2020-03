MACHÁČEK: Atomovka, Čína a globalizace

Svět se za poslední dva měsíce dramaticky změnil, a až opadne pandemie, změní se k nepoznání. John Authers na serveru Bloombergu cituje arcibiskupa z Canterbury, který – než začal sloužit anglikánské církvi – působil v ropném byznysu. Arcibiskup to, co se děje, přirovnal k dopadům nukleární exploze. „Výbuch je kolosální, ale dopad bude trvat roky a změní nás způsobem, který nyní ani nedokážeme předvídat.“

Arcibiskup mluvil o dopadu na společnost, ale to, co říká, se vztahuje i na ekonomický a finanční svět. Finální stav bude velmi odlišný od toho současného, ale jak přesně, to ještě nevíme.

Předsedkyně Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová ve středu řekla, že nebudou žádné limity v tom, jak ECB bude pomáhat ekonomice. Zatím se jedná konkrétně o rozšíření bilance ECB o 750 miliard eur. Budou nakupovány dluhopisy všeho druhu, státní i nestátní, řecké, italské, dlouhé i krátké, takové či makové. ECB bude zkrátka monetizovat státní i podnikové dluhy. Tlakům na růst rizikových prémií státních dluhopisů a hrozbě rozpadu eurozóny se přesvědčivě postaví.

Authers dodává – z amerického pohledu –, že nás čeká nový finanční pořádek, změna srovnatelná s tím, když americký prezident Richard Nixon opustil v roce 1971 brettonwoodský systém, který vázal dolar pevně ke zlatu. Vlády budou mít větší roli a utrácet budou mnohem volněji a svobodněji, centrální banky budou tisknout peníze. Víme jak to v 70. letech skončilo – například vysokou inflací –, takže tentokrát se s tím bude muset přestat ve správný čas. Nyní se ale nedá dělat nic jiného. Přichází období fiskální expanze či spíše exploze, poprvé od 70. let. Slovy arcibiskupa, těžko předvídat, co to s námi udělá a jak nás to vytvaruje.

…

Zdraví, životy a zdravotní a hygienické pomůcky jsou to nejdůležitější, ale leckoho už nyní znepokojuje, jestli Čína za slíbené dodávky testů, roušek, obleků, respirátorů a ventilátorů po nás nebude něco chtít. Jestli to celé nebude mít nějaký geopolitický dopad.

Zatím bych se neznepokojoval. To, co dělají čínská vláda a tamější podniky, není žádná charita, ale obrovský byznys. Samozřejmě že také probíhá gigantická PR bitva o reputaci Číny, ale ne kvůli nám. Hraje se o postavení Číny v postpandemickém globálním uspořádání. Nyní je však Čína jediná, kdo má okamžité kapacity na výrobu milionů kusů zdravotnického a protektivního materiálu. Do Číny v tuto chvíli létá nakupovat celý svět. Letadla přilétají ze všech stran, jedno za druhým, a kdo je akční a zaplatí rychle a na dřevo, ten materiál dostane. Čínská letiště jsou na hraně kapacity. Česká republika je jednou z vysokých desítek zemí světa, jež vytvořily s Čínou vzdušný most.

Až ale pandemie opadne, leccos se změní. Vlády po celém světě budou muset analyzovat, co se vlastně stalo. Důsledkem bude, že státy nejenže zásadně navýší zásoby zdravotnického materiálu ve svých strategických rezervách, ale též zajistí, aby se vyráběl v dostatečném množství na jejich teritoriu. Vlády budou pod tlakem předvést voličům, že to, co se děje nyní, se už nebude nikdy opakovat.

Totéž se ovšem týká daleko většího byznysu, a sice celé farmacie. Třeba Američané si až v této krizi všimli, že 90 procent antibiotik prodávaných na jejich trhu se vyrábí v Číně. Už nyní je jasné, že toto skončí – a nejen v případě antibiotik, možná v celé farmacii. Pandemie rozšíří vnímání toho, co je v ekonomice států považováno za strategické a co všechno představuje bezpečnostní riziko. Budou se víc zkoumat odolnosti a závislosti: farmacie, počítače, telekomunikace. Konec globalizace asi nenastane, ale významný posun zpět k lokalizaci ano. O to vše Čína nyní hraje. Česká republika tento globální vývoj věci moc neovlivní. Jsme jen jen kapka v obrovské řece, která si bude hledat nové koryto.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.