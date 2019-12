MACHÁČEK: Brexit? Evropská unie špatně odhadla svou sílu

Wolfgang Münchau se ve Financial Times pustil v souvislosti s výsledkem britských voleb do kritiky vedení Evropské unie za to, jak se stavěla k brexitu a k bývalé britské premiérce Mayové. Zásadní chybou bylo poskytování nejrůznějších extenzí pro brexit nebo naznačování, že prodloužení bude poskytnuto. Tím bývalá premiérka Mayová ztratila jakoukoli možnost, aby její dohoda o brexitu, na níž se domluvila s partnery v EU, byla britským parlamentem schválena.

Dohoda Mayové byla pro EU výhodnější než dohoda s Johnsonem a EU se nacházela v silnější pozici než dosud. Pokud by platila dohoda s Mayovou, zůstaly by vztahy Británie s EU v režimu, který by se někdy v budoucnu mohl stát základem asociační dohody s EU. Protože EU přecenila své síly a protože se někteří její představitelé dali příliš na stranu zastánců druhého referenda v Británii, bude výsledkem méně blízký vztah Británie s EU, než jaký mohl být. Jde o promarněnou příležitost. Pokud mají lídři EU nějaký strategický cit, měli by si nejdřív dát přestávku a v klidu si rozmyslet, co přesně chtějí od nové bilaterální dohody se Spojeným královstvím. MACHÁČEK: Johnsonovo drtivé vítězství Pokud bude EU ve vyjednávání příliš tvrdá a bude tlačit třeba na právo rybářů chytat v britských vodách nebo na to, aby Británie převzala evropskou regulaci pracovního trhu, je možné, že Boris Johnson jednání jednostranně opustí. Británii čeká pět let Johnsonovy vlády a po skončení tranzitního a vyjednávacího období na konci roku 2020 to budou ještě další čtyři roky. Johnson bude u moci mnohem déle než kterýkoli jiný evropský premiér. Pokud nebude dosažena dohoda a přejde se na režim podle pravidel WTO, není to jen hrozba pro Británii, ale i pro EU. EU27 má s Británií obchodní přebytek ve zboží ve výši 94 miliard britských liber ročně. Je také otázka, jaký model obchodního vyjednávání bude zvolen. Může se přejít na rychlý systém s tím, že parlamenty EU ale nebudou schopny dohodu rychle ratifikovat a prodlouží se po vzájemné dohodě tranzitní období. Nebo po vzoru dohody EU s Kanadou vstoupí obchodní dohoda nejprve provizorně v platnost a teprve pak se bude postupně v národních parlamentech ratifikovat. EU také musí počítat s tím, že Británie bude paralelně vyjednávat s USA. Američané mohou tlačit na vývoz svých chlorovaných kuřat, geneticky modifikovaných potravin apod. MACHÁČEK: Tři scénáře britských voleb Pokud si bude EU chtít udržet strategické partnerství s Británií, je v jejím zájmu uzavřít dohodu rychleji, než ji s Británií uzavřou Spojené státy. Pokud je Trumpovým strategickým cílem vrazit klín mezi EU a Británii, bude také velmi spěchat. Férová obchodní dohoda EU s Británií je stále možná, EU se ale musí zbavit mentality spravedlivého vítěze po vzoru Versailleské smlouvy. Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.