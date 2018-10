MACHÁČEK: Brexit: různé druhy nedohody

PRAHA Podle komentátora Financial Times Wolfganga Münchaua jsou všechny strany povinny připravit se na brexit bez dohody. Existují jistě dobré důvody si takový vývoj nepřát.

Naruší se plynulé zásobování i výroba na obou stranách Lamanšského průlivu. Zhorší se vztahy mezi dvěma stálými členy Rady bezpečnosti OSN, Francií a Británií. Zhorší se spolupráce v boji s terorismem apod. To ale přichází v úvahu pouze v případě, že by šlo o opravdu extrémní verzi nedohody. To se podle Münchaua nestane nejen proto, že by se musela zavřít irská ostrovní hranice. K záměrně rozvratnému brexitu tedy nedojde. (Článek najdete zde:)

Možná dojde i k dohodě. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker naznačuje pokrok v jednání. Ale nezdar je stále realistickým scénářem.

Proto mohou existovat různé brexity bez dohody. Nedohoda se týká vztahu k článku 50 Lisabonské smlouvy. Ta ale nebrání oběma stranám uzavírat další bilaterální smlouvy. Brexit bez dohody pak může vlastně znamenat brexit více dohod.

Britský parlament má dvě možnosti, jak zabránit brexitu bez dohody. Buď bude souhlasit s dohodnutou smlouvou o odchodu, nebo požádá o revokaci brexitu a svolání nového referenda. K tomu ovšem bude potřebovat, aby Evropská rada prodloužila dvouletou lhůtu. Pokud ale hrozí, že britský parlament dohodu o brexitu nepřijme, musíte začít brát možnost brexitu bez dohody skutečně vážně.

První věc, již budou muset obě entity v případě nedohody udělat, je spolu mluvit. Nejdůležitější bude improvizovaná příprava celní hranice. Ani jedna strana na to není technicky připravena. Je možné souhlasit s krátkou technickou tranzitní periodou, aby se mohli všichni připravit? Během té doby bude Británie platit část vstupního poplatku – výměnou za vstřícnost během tranzitního období.

EU, Irsko a Británie se budou muset domluvit na nějakém přechodném schématu a technickém řešení irské hranice. Také lze předpokládat, že žádná strana si nepřeje zastavení letecké přepravy nebo nějaké velké disrupce v leteckém provozu. A pak je otázkou, co bude se čtyřmi miliony cizinců – občanů EU –, kteří v Británii dnes žijí. Lze předpokládat, že EU nechce, aby se všichni vrátili najednou.

Nenechme se mýlit, i civilizovaná verze nedohody bude něco stát. Dopady na výrobu budou a nějací lidé přijdou o práci. Ochota k pragmatickému řešení se bude vyvíjet na základě toho, jestli krach vyjednávání o článku 50 budou doprovázet emoce, výčitky a smutek.

Bylo by dobré, kdyby se obě strany přestaly urážet. Poznámky britského ministra zahraničí srovnávající EU se SSSR byly zvrácené. Ale i Donald Tusk, prezident Evropské rady, by možná měl změnit názor na svou instagramovou diplomacii.

Autor souhlasí s Nathalií Loiseauovou, francouzskou ministryní pro evropské záležitosti, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. To říká nakonec i Theresa Mayová. A nejhorší dohoda bude taková, kterou jedna strana za chvíli shodí.

Brexit bez dohody není optimální řešení. Ale v životě i byznyse je někdy lepší spočítat ztráty a vydat se dál.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.