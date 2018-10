MACHÁČEK: Bude dohoda o brexitu?

Přinese středeční summit EU o brexitu dohodu? Bude se opět do noci dramaticky jednat, aby pak přišla nějaká levná dohoda? Zatím nikdo netuší. Podle serveru Eurointelligence.com šerpové, diplomaté ani experti tentokrát k žádné předběžné dohodě nedospěli. Neshody také nejsou technického či expertního, nýbrž politického charakteru.

Budou to skutečně premiéři, kdo bude muset rozhodnout politicky. To, že to do poslední chvíle vypadá, že žádná dohoda nebude, a to, že všechny předpovědi jsou docela temné, je v EU poměrně běžná praxe. Jenže tentokrát je rozdíl v tom, že nejde o dohodu mezi lídry, kteří spolu budou nadále běžně spolupracovat a dívat se jeden druhému do očí, ale o rozvodovou dohodu. S tím EU nemá zkušenost.



Server také konstatuje, že je škoda, že neprošla dohoda z Chequers, protože poskytovala britské premiérce možnost ratifikace v parlamentu. Nelze vyloučit, že se Theresa Mayová už stala příznivkyní nedohody. Její prioritou jistě byla dohoda, kterou má šanci prosadit v parlamentu. Brexit bez dohody je ale druhá volba. Politicky je pro ni totiž nejhorší dohoda, která neprojde v parlamentu. Tolik Eurointelligence.com.

Dovolíme si doplnit: EU bude nadále kruciálním obchodním partnerem EU, ale zůstane taktéž silným partnerem v oblasti obrany a bezpečnosti. Když už ta paralela s rozvodem: ten by měl proběhnout tak, že může být neshoda v lecčems, ale nesmí být ohroženo zdraví a bezpečnost dětí. V tomto ohledu se EU a Británie budou dívat vzájemně do očí docela často.

…

Tentýž server polemizuje s novinovými titulky, kterak strašlivě dopadla CSU v bavorských volbách. Prý to souvisí s tím, že komentátoři si předem připraví názor, který pak odmítnou změnit, když věci dopadnou jinak, než se čekalo.

Výsledek CSU, tedy 37,2 procenta, je mnohem lepší než očekávaná katastrofa. Počet voličů strany příliš nepoklesl, většina lídrů ve svých obvodech uspěla a strana bude moci udělat koalici s Freie Wähler, což je oblíbený menší koaliční partner CSU. Jde o stranu, která obhajuje levné veřejné služby, lidově se jí říká „strana piva zdarma“. Jak bavorský předseda vlády Markus Söder, tak předseda CSU Horst Seehofer se mohou i nadále cítit bezpečně.

Mnohem horší je situace SPD, jež získala v Bavorsku pouze necelých 9,7 procenta. Je zjevné, že Zelení, kteří získali 17,5 procenta, směřují k tomu, stát se dominující levicovou stranou v Německu. Zarážející je především jejich prudký vzestup ve městech, kde až donedávna byli dominující stranou sociální demokraté.

…

Podle komentátora listu Financial Times Wolfganga Münchaua jsou bojovníci za liberální demokracii přesvědčeni, že tuto je třeba bránit proti populistům, nacionalistům, autoritářům a dalším nájezdníkům.

To je jistě ušlechtilá myšlenka. Tito lidé se ale mýlí v tom, že zvolení Trumpa či brexit považují za pouhou nehodu či náhodu, výsledek ruského vměšování se, zmanipulované žurnalistiky a organizování dezinformací.

Podobně jako ve 30. letech obhajují však liberální demokraté systém, který má velké nedostatky a potřebuje značné reformy. To je hlavní příčinou toho, že lidé volí tak, jak se tradičním stranám nelíbí. Dosadit si můžeme odkládání řešení, nutné reformy eurozóny se odkopávají po cestě, praskliny v betonu se zalepují papírem, místo řešení se prosazuje prokrastinace. Pak tu máme rentiérský kapitalismus a zvyšující se sociální nerovnosti, skutečnost, že velké automobilky se dopustily kriminálního jednání a projde jim to, že Itálie zápasí s neudržitelnou migrační politikou, apod.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.