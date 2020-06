MACHÁČEK: Bude rychlejší oživení? A láskyplný dohled

Člen bankovní rady britské centrální banky Bank of England Andy Haldane hlasoval na zasedání měnového výboru proti dalšímu razantnímu uvolňování měnové politiky a nákupu aktiv centrální bankou. Byl sice přehlasován, ale zajímavé jsou jeho argumenty v zápisu.

„Oživení poptávky a výroby probíhá materiálně mnohem rychleji, než se čekalo. Bude-li to pokračovat, kumulativní ztráty výroby budou poloviční proti tomu, co jsme čekali v květnu… Jsou tu stále rizika, hlavně co se týče nezaměstnanosti, ale i ta jsou mnohem nižší než v květnu.“ Oživení bude podle Haldanea tak silné, že banka začne brzy plnit své inflační cíle.

Je to každopádně další povzbudivá zpráva ze světové ekonomiky. Americká ekonomika se po dramatickém propadu v dubnu také vzpamatovává mnohem rychleji, než se čekalo, zaměstnanost prudce roste, stejně jako maloobchodní prodeje, útraty v restauracích i prodeje aut.

Další dobré zprávy přicházejí ze Španělska, tedy země, která byla postižena pandemií velmi drsně. K 15. červnu už se podařilo obnovit 30 procent pracovních příležitostí ztracených během karantény.

…

V Americe se diskutuje o tom, zda nenahradit policii láskyplným sousedským dohledem, a leckde se o to aktivisté už pokoušejí. Michael Walzer v článku pro Tabletmag upozorňuje, že to už tady všechno bylo.

Ve 40. letech 17. století probíhala v Anglii puritánská revoluce, taktéž „revoluce svatých“. Svatí se opírali právě o sousedské komise. V kalvinistické Ženevě se zase právo a pořádek udržovaly „vzájemným sledováním“. Všichni členové církve (ideálně všichni Ženevané) se vzájemně sledovali a vyšetřovali.

Puritáni zavedli tyto praktiky do svých kongregací, „bratrskou kontrolu“ se jim ale nepodařilo rozšířit do celé Anglie. Představa puritánů byla, že božští lidé mají žíznit po spáse svých sousedů.

Známy jsou též sekulární verze téhož. Třeba francouzská revoluce s jakobínskými kluby, kde členové hlídali jeden druhého a dávali pozor a udávali lidi s podezřelými názory. Nebo čínská maoistická kulturní revoluce a bojová sezení, která odhalovala třídní nepřátele.

Také judaistická tradice říká „miluj svého souseda jako sama sebe“. Jenže Nachmanides píše, že se to nemá brát doslova. Bůh přece nenařizuje lidem, co není lidsky možné. Stačí sousedům přát vše dobré. Nepřeji si, aby na můj dům spadl strom, a nepřeji to ani sousedům. A protože nechci být sledován a vyšetřován svými sousedy, taktéž jim přeji, aby toho byli ode mne ušetřeni.

Je lepší být sledován lidmi v uniformě, protože na ně můžeme dát sami pozor, a když to přeženou, požádat o jejich služební číslo. To znamená, že vymáhání zákona v Americe nepotřebuje reformu, to už je jiná kapitola. Autor například navrhuje určitou demilitarizaci policie a dekriminalizaci drobných drogových deliktů apod.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.