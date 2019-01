MACHÁČEK: Čeká britskou vládu největší prohra za 95 let?

Agentura Bloomberg píše, že premiérce Mayové se včera nepodařilo přesvědčit svoje odpůrce, aby na poslední chvíli změnili názor na brexitovou smlouvu, již vyjednala v Bruselu. Nezabírají zjevně ani dopisy od prezidenta Evropské rady Donalda Tuska nebo předsedy Evropské komise J.-C. Junckera, které si britští zákonodárci povětšinou ani nepřečetli.

Zatím to podle Bloombergu vypadá, že by britská vláda mohla utrpět největší porážku za posledních 95 let. Otázka asi není, zda Mayová prohraje, ale jak strašlivě prohraje.

Nejméně 70 poslanců vládní konzervativní strany se veřejně zaručilo, že budou hlasovat proti dohodě - stejně jako část členů parlamentu z Demokratické unionistické strany. To znamená porážku o 150 hlasů nebo víc, nejhorší za téměř jedno století. I porážka o 100 hlasů by byla největší od roku 1924.

Trhy budou hlasování napjatě sledovat. Prohra o 220 hlasů může způsobit dramatický propad libry. Prohra o šedesát hlasů poskytuje jistou naději: premiérka se v takovém případě ještě může pokusit v Bruselu znovu projednat politickou deklaraci připojenou ke smlouvě a vyvolat opakované hlasování.

Pokud Mayová prohraje takzvaně o parník, vyvolá šéf opozice hlasování o nedůvěře vládě, jež může proběhnout už zítra. Na základě velikosti porážky bude premiérka Mayová rezignovat, nebo nikoliv. Pokud rezignovat nebude, je možné, že vláda hlasování o důvěře prohraje. Pak bude mít parlament čtrnáct dní na sestavení nové přechodné či alternativní vlády bez voleb, což je asi poslední šance zastánců setrvání Británie v Unii, protože nová přechodná vláda by mohla požádat EU o revokaci brexitu bez referenda.

Pokud Mayová rezignovat nebude a vláda neprohraje hlasování o důvěře, požádá vláda patrně parlament o sérii indikativních hlasování o tom, jak ve věci brexitu dál postupovat. Parlament by v takovém případě vlastně začal řídit vládu takzvaně ze zadního sedadla.

Nevíme ovšem, kterým směrem by indikativní hlasování směřovala a kdo by to celé politicky vedl.

Partneři v Bruselu či EU mohou souhlasit s prodloužením lhůty vyplývající ze článku 50 Lisabonské smlouvy za konec března, ovšem pouze o několik měsíců a za předpokladu, že někdo kompetentní v Británii jasně deklaruje, kterým směrem jít, a též bude zřejmé, co Británie chce.

Parlament sice může najít konsenzus na novém znění smlouvy, ale to nestačí, protože s novým zněním smlouvy by museli souhlasit partneři v EU. Takže pokud bude nějaká nová smlouva, stejně bude muset vycházet z půdorysu toho, co dojednala Mayová.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.