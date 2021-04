MACHÁČEK: Chystá Putin další konflikt s Ukrajinou?

Praha Rusko provedlo masivní přesun jednotek na východní hranici Ukrajiny a na Krym. Na serveru Eurointelligence.com se táží, zda z toho bude válka.

Leccos by tomu nasvědčovalo. Putin možná pochopil, že nyní je ta pravá příležitost. Nová americká administrativa vypadá slabá, a hlavně vypadá dost zmatená její zahraničněpolitická strategie. Apetit po nějaké nové geopolitické konfrontaci s Ruskem je v takovém Německu nejnižší, co kdy v historii byl. Pokud by Putin chtěl otestovat jednotu Západu, je na to nejvhodnější doba právě teď, zvláště když se spousta Evropanů těší na očkování ruskou vakcínou Sputnik V a leckdo ji vnímá jako jednu z možných cest z očkovací krize EU.



Stejně silné jsou ale důvody myslet si, že Rusové jen hrají divadlo. To je třeba názor Maxima Samorukova z amerického think tanku Carnegie Moscow.

Podle něj podle průzkumů mezi obyčejnými Rusy klesá poptávka po zahraničněpolitickém a vojenském dobrodružství. Nedá se to srovnat s dobou obsazení Krymu a ruským nástupem do Sýrie. Ukrajinská státnost nezkolabovala při daleko horší krizi v roce 2014, naopak posílila. Ukrajinci by to nevzdali, naopak, a Rusko by čekal obtížný a vleklý konflikt s nejasným cílem.

Taktéž Rusové nijak moc netouží po vytvoření pozemního pásu, který spojí Rusko s Krymem. Rusové investovali neuvěřitelné peníze do rozvoje infrastruktury na Krymu, byl postaven most a fyzická potřeba či poptávka po pozemním propojení vůbec neexistuje. Tématem na Krymu je spíše nedostatek pitné vody. Samorukov také argumentuje tím, že Putin nebude chtít riskovat plynovod Nord Stream 2, svůj osobní a grandiózní projekt, majstrštyk a největší zdroj příjmů, kvůli strategicky pochybnému a nepraktickému dobrodružství.

Na druhou stranu, jak píše Eurointelligence.com, Putin možná sází na to, že poté, co Američané nespustili sankce na německé firmy kvůli plynovodu Nord Stream 2 a práce na projektu vesele pokračuje, je Nord Stream 2 hotová věc, i kdyby trakaře padaly.

Dodatek Monitoru JM:



Na hromádku se dá snést ještě několik argumentů a protiargumentů. Tak třeba americký prezident Joe Biden si tuhle nemohl vzpomenout, ani jak se jmenuje jeho ministr obrany, ani jak se jmenuje Pentagon. Vrchnímu veliteli amerických ozbrojených sil vypadává paměť a na schodech do letadla několikrát spadne, když zafouká vítr. A v amerických ozbrojených silách probíhají prověrky, které hledají rasisty, trumpovce a bílé nadřazence.

Možná se také v Pekingu a Moskvě koordinují. Co takhle zaútočit na Ukrajinu a Tchaj-wan najednou? Rasistické útoky na lidi asijského původu v USA vysvětlují vládnoucí demokraté tím, že Trump mluvil o čínském viru a využíval pandemie k rasistickým útokům na Číňany, zkrátka byl na Čínu takový moc zlý. A podle průzkumů sice Rusové netouží po vojenském dobrodružství, ale Putin na sebe čas od času upozornit musí, jinak to prostě vůbec neumí.

V podstatě je možné, že Putin nyní chodí po své pracovně v Kremlu sem a tam a přemítá stejně, jako přemítáme my v této dobrodružné glose.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.