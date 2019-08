MACHÁČEK: Čína chce podle Trumpa jednat o obchodní válce

Nejdůležitější zprávou dnešního dne je, že americký prezident Donald Trump na okraji summitu G7 oznámil, že čínští emisaři kontaktovali v noci americké obchodní vyjednavače s tím, že se chtějí co nejrychleji vrátit k jednacímu stolu. Taktéž čínský hlavní vyjednavač dnes ráno oznámil, že Čína chce a má zájem vyřešit obchodní disputaci s USA co nejdříve, a rezolutně se postavil eskalaci konfliktu.

Trump mimo jiné řekl: „Čína říká, pojďme se vrátit ke stolu. Takže my se vrátíme ke stolu. Vypadá to, že chtějí s námi něčeho dosáhnout. Opravdu jsme je těžce zranili a oni pochopili, že vrátit se ke stolu je správná věc.“ Zároveň Trump pochválil čínského lídra Si Ťin-pchinga, že je skvělý a silný lídr.

Akciové trhy všude na světě zareagovaly posílením. Čínská měna, která je nejslabší za 11 let, ale ještě během dopoledne dál oslabovala.

Trump též řekl, že si myslí, že bude brzy dohoda, protože Čína je tak zapojená do zásobovacích řetězců a globální dělby práce, že by ji odchod investorů opravdu poškodil

Náš komentář:

1. Nelze vyloučit, že jde o klíčový moment vývoje v globální ekonomice a obchodu. Analytici říkají, že hrozba obchodních válek je hlavním faktorem, který může uvrhnout svět do ekonomické recese. Pokud dojde k příměří a posléze k dohodě, recese může být odvrácena.

2. Čína vypadá o něco zranitelnější a slabší, ale Trump potřebuje rychle dohodu stejně jako Čína. Pokud by jeho konfrontační politika opravdu způsobila v USA recesi, končí jeho šance na znovuzvolení.

3. Trump o sobě říkal, že základem jeho vyjednávání je nepředvídatelnost, ale začíná být zjevně docela předvídatelný. Přitvrdí, pohrozí, uplatní cla nebo jimi pohrozí a dosáhne ústupků, spíše věcně menších, ale symbolických. Už to předvedl s Mexikem, Kanadou, Jižní Koreou a Japonskem – a předvede to i s Čínou.

4. Jde to postupně. Co to znamená pro Evropu? Až Trump dosáhne dohody s Čínou, spustí trestnou celní výpravu proti Evropě, nebo si dá přestávku?

5. Kolem Trumpa existují různé pohledy na věc. Někteří chtějí disputaci a konfrontaci s Čínou vyhrotit, aby dosáhli oddělení či odpoutání se obou ekonomik od sebe, jiní chtějí vyhrocení využít k lepší dohodě. Nepředvídatelný Trump inklinuje k tomu druhému, on je přece „master of the deal“.

Realita bude asi taková, že obchodní dohoda bude v lepším případě delší příměří, strategická konfrontace USA a Číny bude pokračovat, protože je nevyhnutelná.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.