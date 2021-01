MACHÁČEK: Co je ve hře v americkém státě Georgia

Jedna z nejdůležitějších událostí roku se odehraje už zítra, a to nejen v americké politice, ale i na globální úrovni. Je to druhé kolo voleb do Senátu v americkém státě Georgia. První kolo proběhlo už v den prezidentských voleb, ale stát Georgia žádá druhé kolo, pokud žádný kandidát v kole prvním nedosáhl 50 procent hlasů.

Zvoleni budou dva senátoři, a ve hře je tedy to, zda velice mocnou horní komoru amerického Kongresu ovládnou demokraté, nebo republikáni. V prvním případě bude mít Joe Biden volné ruce a levicoví progresivisté budou na koni. V opačném případě bude mít Biden ruce svázané a neprosadí skoro nic.



Vliv na americkou domácí politiku přesně shrnuje deník The Wall Street Journal.



Jaký bude rozdíl mezi Senátem, který povede demokrat Chuck Schumer, a Senátem, jejž povede republikán Mitch McConnell?

Pokud Senát povedou demokraté, posunou se komise a výbory výrazně doleva. Republikáni nebudou moci vyšetřovat zneužívání FBI v politickém boji ani obchody Bidenova syna Huntera s Čínou. Senát pohodlně schválí Bidenovi všechny nominace na ministry, šéfy agentur, velvyslance a soudce. Do vedení agentur projdou i kontroverzní levicoví aktivisté. Bernie Sanders se dostane do čela rozpočtového výboru a bude brojit proti výdajům na obranu. Elizabeth Warrenová v podvýboru pro finanční instituce bude prosazovat regulaci úvěrů pro firmy, jež spalují fosilní paliva. Zvýší se nejrůznější daně, skrze daně se bude cílit na konzervativní think tanky a neziskovky.

Existuje obava, že demokraté pokusí zakázat tzv. filibuster (tedy řekněme blokaci legislativy nekonečným čtením), který má v Americe velkou tradici.

Vznikne možnost prosadit další americké státy, tedy District of Columbia a Portoriko. Čtyři takto nově vzniklá senátní křesla by zabetonovala demokratickou většinu. Prosazena bude proodborářská agenda, poštovní hlasování, masivní dotace pro zelenou energii a uhlíková daň.

Pokud demokraté zvítězí, bude za to zodpovědný samotný Trump – díky tvrzením o masivních defraudacích v listopadových prezidentských volbách. Místo aby se soustředil na své politické výsledky, soustředí se sám na sebe, a bude tedy spoluzodpovědný za jejich snadnou demontáž.

Tolik deník WSJ. Dodejme, že pro Evropu je důležitější dopad bitvy o Senát na americkou zahraniční politiku. Posílí internacionála pokrokové a zelené agendy, která spojuje velkou část západoevropského politického establishmentu s americkými levičáky. Posílí tlak na státy střední Evropy, aby opustily zpátečnické konzervativní tendence a vydaly se na cestu genderově-klimatického promigračního pokroku, cancel culture a správné mluvy.

Vznikne tlak na obnovení jaderné dohody s Íránem, vztahy s Izraelem poněkud ochladnou, doufejme, že jen mírně. I vztahy se Saúdskou Arábií ochladnou – také doufejme, že jen mírně.

Některé úspěchy Trumpovy zahraniční politiky především v oblasti Blízkého východu jsou úzce provázány s Trumpovou politikou deregulace a energetické soběstačnosti. Omezování vlastní těžby ropy a plynu může učinit Ameriku opět víc závislou na různých nevyzpytatelných režimech.

Tentýž deník se v jiném editorialu (více zde) zamýšlí nad odmítáním výsledků voleb. Američané přece učili svět, že základem demokracie je ochota přijmout porážku a umožnit hladké předání moci. Výsledky dvou posledních prezidentských voleb jsou poznamenány neochotou části straníků přijmout výsledky.

V roce 2016 demokraté využili FBI, vytvořili mýtus, že volby zmanipulovalo Rusko, a odmítli akceptovat Trumpovu legitimitu. Hillary Clintonová ji neuznala dodnes.

Nyní odmítá uznat výsledek část Republikánské strany, nejméně sto kongresmanů a nejméně dvanáct senátorů, možná i viceprezident, jehož hlas je důležitý. Nemají sice v pokusu zvrátit výsledek voleb šanci, ale zasejí nedůvěru a založí korozivní precedent.

Hlavním viníkem je Donald Trump, který nikdy neakceptuje porážku. Odmítl přiznat porážku i v republikánských primárkách v roce 2016 ve státě Iowa, kde vyhrál Ted Cruz. Nyní šíří na Twitteru konspirační teorie – a následky jsou mu ukradené.

Američtí senátoři, kteří požadují zvrátit výsledek rozhodnutý skrze electoral college nemluví o konkrétních případech defraudace a neregulérnosti. Místo toho mluví o nařčeních z defraudace a neregulérnosti, jež vyvolávají nedůvěru. Oni sami ale tuto nedůvěru živí a přikrmují.

Pokus zvrátit volbu skrze electoral college nevyjde, protože Demokratická strana kontroluje Sněmovnu reprezentantů. Představme si ale, že by ji ovládli republikáni. Pak by se pokusili prohlásit 81 milionů hlasů pro Bidena za neplatné. Vybuchl by politický vulkán, a to oprávněně. V roce 2022 by demokraté drtivě vyhráli kongresové volby a Trump by byl sesazen.

Dvanáctý dodatek ústavy jasně říká, že státy vybírají volitele, viceprezident může maximálně nařídit další přepočet.