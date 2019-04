MACHÁČEK: Co navrhl Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron pronesl projev k národu, který byl odložen kvůli požáru chrámu Notre-Dame. V prezidentské funkci Macron pronesl už dva evropské projevy a sepsal jeden dopis evropským občanům. Ve čtvrtek ale Macron mluvil jen k Francouzům a jeho dopis nemá žádný velký evropský přesah. Je to plně domácí francouzská záležitost.

Macron „pocítil na vlastní kůži, co Francouzi prožívají, a chce přijít s odpovědí“. A dodal: „Umění býti Francouzem spočívá v zakořeněnosti i univerzalitě. V uvědomění si historie a původu, ale též v přijetí budoucnosti.“

Macron dva měsíce diskutoval s francouzskými občany, ale podle prvního průzkumu je ve svém projevu ničím nevzrušil ani nepřekvapil.

Slíbil další snížení daně z příjmu v celkovém úhrnu pět miliard eur a zafixování penzí pod 2000 eur měsíčně k inflaci. Budou zrušeny daňové výjimky a vzniknou podněty pro lidi, aby pracovali déle. Vládní agenda má být víc lidská a prezident také slíbil chránit lidi před poryvy globalizace.

Kromě toho Macron přislíbil víc decentralizace. Pravomoci starostů a regionů se rozšíří a školy a nemocnice nebude možné rušit bez souhlasu starostů. Budou také limity na velikost tříd a učitelé dostanou přidáno.

Poznámka Monitoru JM: Ač to nebyl žádný revoluční projev, Macronova popularita se přeci jen začne zvedat. Navíc se Macron nachází teprve v polovině svého mandátu, a má tedy dost času na to, aby se svou popularitou něco dělal.

V dnešním zpravodajství se praví, že opozice i žluté vesty Macronův návrh kritizují. To je normální. Co má opozice dělat jiného než kritizovat?

…

Psali jsme zde před dvěma dny, že britská premiérka Theresa Mayová se chce pokusit zabránit britské účasti ve volbách do Evropského parlamentu tak, že se pokusí o čtvrté hlasování ve věci parlamentem již třikrát odmítnuté brexitové smlouvy. Postupovat se mělo tak, že by se nehlasovalo znovu o smlouvě, ale o zvláštním zákonu, do nějž by se smlouva zakomponovala.

Dnes agentura Bloomberg upozorňuje, že Mayová tento projekt už asi vzdává. Nemá na to dostatečnou podporu a jednání s labouristy vázne. Pokud se o novém nápadu nebude hlasovat do 2. května, budou se muset volby do Evropského parlamentu v Británii konat.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.