MACHÁČEK: Další důležitý brexitový den

Dnešek je další důležitý brexitový den. Premiéru Borisi Johnsonovi se v pondělí nepodařilo získat dvoutřetinovou většinu pro vypsání nových parlamentních voleb, přesněji dvoutřetinovou většinu potřebnou pro rozpuštění parlamentu. Volby se tedy pravděpodobně nebudou konat 12. prosince, jak premiér požadoval, když navrhl rozpustit sněmovnu.

Zároveň vláda souhlasila s návrhem Evropské unie poskytnout brexitu další prodloužení lhůty, pro něž se už za těch pár hodin vžil název flextenze, což je zkratka pro flexibilní extenzi, česky prodloužení brexitu s pružnou lhůtou. Prodloužení Brusel uděluje do konce ledna, ale může být i kratší, pokud britský parlament schválí v dřívějším termínu nově dojednanou brexitovou smlouvu.

Když v pondělí premiér pohořel s rozpuštěním parlamentu a volbami 12. prosince, rozhodl se jít cestou jednorázového zákona o konání voleb a o podpoře tohoto zákona právě jedná s Liberálně demokratickou stranou (LibDem) a Skotskou národní stranou, která má v angličtině stejnou zkratku jako Slovenské národní povstání (SNP). K tomuto zákonu postačuje prostá většina britských poslanců.

Jedná se o termínu, který by o několik dní mohl předcházet 12. prosinci, tak aby se studenti registrovaní v místě studia ještě vyskytovali na místě studia a neodjeli někam mimo koleje, což je požadavek opozice, protože naprostá většina britských studentů bude volit opozici.

Proč by jednorázový zákon o předčasných volbách mohly podpořit LibDem a SNP? Protože jsou to opoziční strany, které na rozdíl od největší opoziční strany, tedy labouristů, ve věci brexitu nijak nelavírují a žádají jeho úplné a okamžité stažení. Oběma stranám by mohl termín vyhovovat, stejně jako nastavení voleb jako referenda o brexitu. Přestože se nepočítá, že by tyto strany vyhrály volby, mohou jednoznačně posílit na úkor hlavní opoziční Labour Party, která asi preferuje i jiná dominantní témata voleb, než je brexit.

Británie na základě ústavní reformy před pár lety zrušila právo premiéra vyhlásit volby kdykoli, čímž se dosti narušily britské ústavní zvyklosti, a kdyby to platilo pořád, současné tahanice o brexitu by se vůbec nekonaly. Prostá parlamentní většina pro zvláštní zákon o volbách se ale od práva premiéra vyhlásit volby kdykoli zas tolik neliší. Otázka je, jestli takový jednorázový zákon a takové volby nepůjde napadnout u britského Nejvyššího soudu. Odpověď na to – stejně jako úvahy o tom – jsem v žádných dnešních článcích bohužel nenašel.

Jisté je, že český Ústavní soud by takový jednorázový zákon o předčasných volbách zrušil, jako to udělal v roce 2009. Na námitku, že Británie nemá českou ústavu a nemá cenu tuto připomínku publikovat, lze namítnout, že Británie ještě před pár lety neměla žádný Ústavní soud a vzhledem k nedávné změně dosti zásadních pravidel je tamější ústavní pořádek velmi nevyjasněný a živý.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.