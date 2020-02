MACHÁČEK: Debakl a frustrace demokratů v Iowě

PRAHA Včera měl být slavný den a kandidáti americké Demokratické strany měli slavnostně zahájit souboj o to, kdo bude jejich lídrem v boji o Bílý dům. Zároveň je to tak, že primárky ve státě Iowa jsou důležité symbolicky. Směřuje sem pozornost celé Ameriky, všechny televize, všechna média. Strana se měla představit v nejlepší, vítězné a přesvědčivé formě, působit jako organismus, který brzy znovu dokáže vést americkou exekutivu. Zkrátka – měl to být velmi důležitý a přelomový moment.

Místo toho skončily primárky debaklem. Během večera se nepodařilo sečíst výsledky, ale partajní úředníci a manažeři z Iowy několikrát měnili vysvětlení, proč se tak stalo a i kdy se tak stane. Nejprve se řeklo, že byly hlášeny neshody v reportování sčítaných výsledků, pak že se bude sčítat ručně, pak zas že se rozbila aplikace. Výsledky dosud – v tuto chvíli – nejsou známy. Typický americký předvolební cirkus proběhl naprázdno. Kandidáti byli zklamáni, nikdo nepronesl vítěznou řeč, ale pouze řeč, která ztratila energii, typické americké mávání transparenty, řinčení, pištění, ječení a povzbuzování bylo mdlé a zmatené, protože nebyl znám vůbec žádný vítěz. Natrénovaná práce s davy, jejich energizace, připravená vítězná hesla – nic z toho se nekonalo, vše nakonec přišlo vniveč. Průběh primárek je přitom takový, že dnes už se kandidáti přesouvají či přesunuli na primárky do státu New Hampshire, kde na ně už na letišti čekají reportéři, fanoušci a aktivisté. Přitom vítěz z New Hampshire je zpravidla i vítězem demokratických primárek jako celku. Průběh voleb ve státě New Hampshire je ale také reakcí na to, jak proběhly volby v Iowě. Kandidáti sem přijíždějí už s jistým statusem. Už se ví, kdo vede, kdo na jeho vítězství reaguje. Nyní nastal v řadách voličů, fanoušků i kandidátů naprostý zmatek. Svět politiky je nemilosrdný a krutý, takže internet a média už se plní slogany o tom, že ten, kdo neumí ani sečíst hlasy v kukuřičném státě, a ještě kolem toho zmatkuje a pletichaří, chce zároveň uchopit moc v nejdůležitější světové velmoci. Leckdo se i směje, jestli za debakl nemůžou zase ruští agenti a hackeři. Demokraté rozzlobili nejen spoustu fanoušků, ale i celou řadu špičkových novinářů, analytiků a komentátorů, kteří byli celou noc zbytečně vzhůru – a vůbec si nebrali servítky. Dokonce ani všechny mluvící hlavy televize CNN, která demokratům nepokrytě fandí, neskrývaly svou hlubokou frustraci. Galerie Trumpových vyzývatelů zatím moc nadějně nevypadá. Osmasedmdesátiletý Bernie Sanders po infarktu s neomarxistickou agendou, stejně starý a mdlý Joe Biden, nepříliš zajímavá Elizabeth Warrenová. Celá situace nahrává miliardáři Michaelu Bloombergovi, jenž chce do demokratických primárek vstoupit později, až na tzv. superúterý. Bloomberg je na rozdíl od Trumpa opravdu pohádkově bohatý, je to osmý nejbohatší člověk světa, s dvanáctiletou politickou praxí řízení města New York. Jenže bohatství a manažerství je současně jeho největší slabinou. Velká část americké veřejnosti a voličů Demokratické strany především má miliardářů v politice plné zuby a stejně tak není zvědavá na vytloukání jednoho miliardáře druhým miliardářem. Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.