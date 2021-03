MACHÁČEK: Dilemata s očkovacími pasy

Tyler Cowen píše na serveru Bloombergu o očkovacích pasech. Sice je to článek o USA, ale dilemata a výzvy budou v Evropě podobné. Na myšlenku očkovacích pasů reaguje společnost velmi emotivně – a snad ještě více, než je dnes obvyklé, velmi polarizujícím způsobem, tedy někdo pozitivně, jiný negativně.

Autora nedojímá kritika, že pasy povedou k neférové třídní společnosti, která se dělí na očkované a neočkované. To už přece způsobil covid-19. Třeba půl milionu mrtvých s covidem v USA bylo svým způsobem také součástí „znevýhodněné vrstvy“. Společnost se také už rok dělí na privilegované, kteří mohou pracovat z domova a zpravidla hodně vydělávají – a na ty, kdo z domova pracovat nemohou. Pokud očkovací pas urychlí ekonomické oživení a konec restrikcí, bude celá společnost v průměru férovější.

Velká výhoda očkovacích pasů také je, že povzbudí lidi, aby se nechali očkovat. Pro spoustu lidí bude možnost létat nebo jít na sportovní zápas či koncert velmi motivující.

Jaké s tím jsou a budou problémy? Současné americké potvrzení o očkování je snadno padělatelný kus papíru; na rozdíl od bankovky nemá žádné ochranné prvky, vodoznaky apod. Každý, kdo je trochu šikovný, to nějak zbastlí na kopírce a může takové potvrzení prodávat na černém trhu. Možná bude brzy pro Američany středního věku snazší nechat se naočkovat než padělat nějaké potvrzení. V Americe by se také kvůli očkovacímu pasu musely měnit zákony. Jakákoli regulace funguje lépe, pokud odkazuje na skutečně ověřitelný důkaz proočkovanosti. Takový přísný důkaz se ale bude těžko shánět i mnohým proočkovaným.

Další otázka je, jaké vakcíny by se pro očkovací pasy počítaly. V USA to určitě bude Pfizer/BioNTech, Moderna a Johnson & Johnson, ale co když jste Američan žijící v Kanadě, kde se očkuje vakcínou AstraZeneca, kterou americké úřady zatím neschválily? Zakáže federální vláda létat jinak zodpovědným lidem naočkovaným právě touto vakcínou? Nebo bude byrokracie očkovacího pasu benevolentnější a uzná vakcínu, kterou ještě neuznala americká „léková agentura“, respektive FDA?

A co třeba ruský Sputnik V nebo čínské vakcíny, jimiž se očkuje ve velkém v Mexiku? Chtějí Američané omezovat cizince, kteří chtějí přicestovat do země? A co se bude počítat jako důkaz provedené zahraniční vakcinace? Čína tvrdí, že už připravila bezpečný systém ověřování, založený na tamějším pokročilém systému digitalizace a zpracování osobních dat. To je možná dobré a užitečné pro Číňany, ale bude to kompatibilní s budoucími americkými předpisy? Kolik různých potvrzení budou letušky u gatu číst, luštit a interpretovat? Spoustu různých cizinců nebude vědět, jestli se nakonec dostanou do letadla, či nikoliv. Co když nové mutace viru budou žádat další várky očkování?

Lze očekávat, že příprava podobného vládního systému bude jako obvykle byrokratická, složitá a zdlouhavá. Tyler Cowen tedy doporučuje, že by vlády měly oznámit, že na systému pracují, což zvýší motivaci nechat se očkovat i mezi konspirátory a popírači. A až ten pas bude hotový, bude vlastně zbytečný, protože ho porazí celkový úspěch masového očkovacího programu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.