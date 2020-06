MACHÁČEK: Divoké protesty a americký globální status

Podle komentátora Reuters Breakingviews Peta Sweeneyho mohou americké pouliční protesty nenapravitelně poškodit americké globální postavení.

To už prý bylo notně poškozeno Donaldem Trumpem, potíž je v tom, že morální pozice a reputace USA bude dál ztrácet.

The Economist Intelligence Unit označila Ameriku za „vadnou demokracii“ (flawed democracy) už v roce 2017. Důvodem byla vzrůstající nerovnost a špatný systém zdravotnictví.

Po nezvládnutém přístupu k pandemii nyní zemi trhá nezvládnutá policejní brutalita a rasová nespravedlnost. Ukazuje se hloubka problémů, které země má.

Jak budou moci Američané kritizovat Čínu za cenzuru a nedodržování lidských práv, když policie udusí zadrženého a střílí gumovými projektily po novinářích ze CNN? Trump se schoval do bunkru, místo aby promluvil k národu.

Důvěra a respekt je něco, co se nedá koupit za peníze, jak v poslední době zjišťuje právě Čína.

Tolik komentátor Sweeney. Podle mého soudu jde o typicky hysterický komentář, myslím si skoro v každém bodě pravý opak.

1. Amerika není „vadná demokracie“. Je to prostě velká a složitá demokracie, etnicky a sociálně komplikovaná. S kým chcete USA srovnávat? Se Švýcarskem? Nebo s Indií a Brazílií a jinými velkými demokraciemi? Jako velká demokracie je Amerika inspirativní stále, alespoň pro mne.

2. Francie zažila v první dekádě tohoto století podobné protesty a nedávno tzv. hnutí žlutých vest. Možná tehdy nějaký novinář francouzskou republiku odpisoval podobně. A dopad podobných textů a komentářů byl i tehdy podobně irelevantní. Typické je, že to za pár dní opadne, za pár týdnů skončí a za pár měsíců to nebude nikoho zajímat.

3. Policejní brutalitu ani policejní rasismus jistě nelze bagatelizovat. Ale jde také o to, že dnes se všude ze všech úhlů všechno natáčí a okamžitě sdílí na sítích. Policistů dnes a denně zasahují desetitisíce, stejné množství trestných činů neustále probíhá nebo se děje – a mezi policisty se prostě najde dost těch, jimž rupne v kouli, zatemní se jim před očima apod. Tak to bylo, je a bude. Novinkou je, že dnes je vždy a všude skoro všechno natočeno.

4. Proč by se nemohl prezident schovat v bunkru, když mu létají zápalné lahve před kanceláří? Nepochybně ho tam odvedla tajná služba, aniž se ho ptala.

5. Kdyby se podobně demonstrovalo v Číně, už to armáda rozjezdila tanky – a v médiích by nebylo nic. Všichni demonstrující – i kdyby jich byly miliony – už by skončili v koncentráku a na základě technologie rozpoznávající obličeje by je policie našla do jednoho.

6. Každý rozumný člověk ví, že jeden incident s jedním mediálním štábem v jednom městě nevypovídá nic o tom, že by se takto zacházelo v Americe s médii systémově či běžně.

7. To oslabování americké pozice za Trumpa ve světě je diskutabilní. Kdo udělal restart s Ruskem? Kdo uzavřel ne moc pohodlnou dohodu s Íránem? Kdo toleroval použití chemických zbraní v Sýrii? A k určitému měření sil s Čínou se v USA schyluje už delší dobu. Je to megatrend, který by se odehrál i bez Trumpa. A kdo zrovna vystřelil soukromou raketu s posádkou na oběžnou dráhu?

8. A co se násilí v ulicích týče, poškodí to ve finále především chudší etnické čtvrti. Bude nákladnější zde podnikat, nákladnější pojistit si obchody, nákladnější udržovat pořádek apod. Ale to už ať si svým lidem řekne americký prezident, až promluví k národu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.