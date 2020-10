MACHÁČEK: Dobrá debata, Trump má ještě šanci

Druhá a zároveň poslední televizní debata kandidátů na amerického prezidenta se konala na Belmont University ve státě Nashville.

Debata byla mnohem lepší než debata první, kdy oba aktéři mluvili jeden přes druhého, nebylo skoro vůbec ničemu rozumět, a i když to dělali oba, mnohem víc neurvalý a brutální byl prezident Donald Trump. Jako kdyby minule záleželo na tom předvést více energie a energičnosti, a obsah byl druhotný.

I když tedy byla laťka nastavena velmi nízko, můžeme konstatovat, že to byla dobrá debata. Oba pánové nechali jeden druhého mluvit, víceméně dodržovali dohodnutý čas, bylo jim rozumět. Snížili také – tedy to se týká pouze Trumpa – úroveň emocí a ventilované energie, bylo to takříkajíc s volume doleva.

Debata byla připravená mnohem profesionálněji, nadstranická komise pro debaty to tentokrát vzala vážně a pečlivě. Akustika i celkový „setting“ byly lepší, ale hlavně byla vynikající moderátorka Kristen Welkerová. Podařilo se jí udržet přísnost, nestrannost a autoritu a ani nemusela příliš zvedat hlas.

Trump si asi uvědomil, že první debata ho u voličů poškodila.

Debata byla asi poslední Trumpova šance dostat se zpátky do hry, pokud tedy nevěříme snu o veliké armádě voličů, kteří do průzkumu říkají, že budou volit Bidena, protože se stydí nebo bojí přiznat, že budou volit Trumpa. Po této debatě je Trump znovu ve hře a může ještě Bidenův náskok dotáhnout. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 45 milionů lidí už v tuto chvíli v Americe odvolilo korespondenčním způsobem.

První část debaty se soustředila na pandemii. Trump zdůrazňoval, že poklesla smrtnost, a vcelku přesvědčivě vysvětloval, proč už je třeba ekonomiku nezavírat. Vakcína prý bude v řádu týdnů. Biden zdůrazňoval roušky, plexiskla, social distancing v restauracích, víc testování, víc trasování. Pro obyčejné restaurace jsou plexiskla drahá, prezident se vysmíval tomu, že lidé budou sedět v plastických boxech, Biden prý neví, o čem mluví, nemá kontakt s obyčejnými voliči.

Celkový trend je už jasný. Pravice bude tlačit na rychlejší otevírání ekonomiky a byznysu, levice více na roušky, data a masové testování a trasování. Asi nejen v USA.

Co se boje s klimatickou změnou týče, Biden nedokázal Trumpovi odpovědět na to, jak chce přimět Rusko a Čínu, aby snižovaly emise. Republikáni budou jistě v těch zbývajících dnech využívat toho, že Biden se přihlásil k tomu, že chce omezovat ropné firmy, jejichž produkce je mimochodem spojena s americkou bezpečností a pozicí.

Otázky zahraniční politiky se soustředily pouze na Rusko a Čínu, ale prakticky výhradně na otázku integrity a osobních zájmů kandidátů. Biden má skandál se synem a bratrem a jejich aktivitami na Ukrajině a v Číně a kvůli tomu, že oni profitovali z toho, že byl Biden viceprezidentem. Trump prý podle Bidena nekritizuje Putina a v Číně prý platí více daní než doma.

Pozitivní závěr, který z toho lze vyvodit, je, že oba diskutující mluvili o Číně a Rusku naprosto štítivě a snažili se ze sebe setřást podezření, že by snad mohli Rusku nebo Číně nadržovat. A to je vlastně jednoduchá a dobrá zpráva. V souvislosti se zprávami tajných služeb, že nejen Rusko, ale i Írán chtějí ovlivnit americké volby se Biden ostře vymezil i proti Íránu, z čehož můžeme i vyvodit něco o tom, že by snad chtěl s Íránem obnovit jadernou dohodu.

Jinak z pohledu europocentrismu jsme my Evropané museli být debatou zklamáni. Příznačné je, že se ani vteřinu nemluvilo o NATO, o ruském plynu, o EU ani o brexitu, a už vůbec ne o německém obchodním přebytku a německých autech, která tolik zlobí prezidenta Trumpa apod. Nic.

Strategický význam Evropy uvadá, ale nemluvilo se nakonec ani o Tchaj-wanu, o Saúdské Arábii, Íránu, Izraeli a Blízkém východě. Zase nic.

Debata vlastně jen podtrhla, že Američané před volbami žijí otevřením ekonomiky, podpůrným balíčkem pro svou ekonomiku, zdravotnictvím, sociální nerovností, minimální mzdou, otázkou migrace a rasismem. Nejdůležitějším zahraničněpolitickým tématem byla v debatě KLDR; výběr témat možná pro Trumpa nebyl výhodný, protože zrovna v zahraniční politice je v lecčem úspěšný.

V případě amerických témat se nemluvilo ani o tom, co docela zajímá třeba autora Monitoru JM. Tak třeba nic o roli sociálních sítí a jejich vlivu na politiku. Nic o nové cenzuře. Nic o regulaci velkých internetových firem. Nic o nedávných nepokojích, rabování a hnutí, které chce oslabit financování pro policii, nic o kulturní válce, politice identit a odstraňování soch. Nic o vztahu k ústavě, otcům zakladatelům, Nejvyššímu soudu ani přijímání nových států do federace.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.