MACHÁČEK: Draghi, Německo a Sputnik a Orwell v USA

Vedení Ligy, italské krajní pravice a nejpopulárnější strany, se podle deníku Corriere della Sera nebude v tuto chvíli plést novému designovanému italskému premiérovi Mariu Draghimu do práce. Taktéž Hnutí pěti hvězd bude podporovat Draghiho – s tím, že vláda má být politická, nikoliv technická či expertní. Draghi a prezident Sergio Mattarella to akceptují. Ještě včera měl Draghi málo hlasů, teď už jich prý má až moc.

Podle serveru Eurointelligence.com je v tom možná problém. Draghiho slogan zní, že existuje dobrý a špatný dluh. Nějaké peníze na utrácení nyní má. Asi podpoří plán Pěti hvězd na občanský příjem, který je modelován podle německého systému příjmové podpory.



Asi uspokojí i volání pravice po daňových škrtech a dotacích byznysu. Jenže ve finále to může být podobně problematické jako politika šetření a škrtů.

Stačí jednoduché počty: evropský fond oživení přinese Itálii 80 miliard eur v podobě dotací a 120 v podobě půjček. Roční obrat italského turistického průmyslu činí 268 miliard dolarů, tedy 13 procent HDP. Pokud EU zruší celou další turistickou sezonu, budou jen pro Itálii ztráty třikrát větší než celý oživovací balík.

Aby mohl oživovací balíček přinést nějaké benefity musí být spojen s ekonomickými reformami – a ty se obtížně prosazují v době ekonomické deprese.

Pokud Draghi neuspěje, neuspěje ve velkém. Hlavní otázka je, zda bude možné nastartovat cestu k růstu produktivity. Vlády většinou dluhy nesplácí, musí se z nich vyrůst. To se nestane z roku na rok, ale nějaké základy tomu lze položit.

Tentýž server upozorňuje, že podobně jako měl satelit Sputnik demonstrovat sovětskou technologickou nadřazenost, je to stejné s vakcínou Sputnik V.



Především Německo je úplně fascinováno Sputnikem coby politickým zachráncem. Očkovací neštěstí EU má potenciál přerůst v politickou krizi před podzimními volbami v Německu. Německá vláda se velice obává příchodu britské a jihoafrické mutace viru. Očkovací program asi nezastaví a nezbrzdí jejich šíření včas.

Němečtí úředníci a experti se nyní upínají k ruské vakcíně se zcela nekritickou myslí, což dělali ještě dřív, než časopis Lancet představil její skvělé testovací výsledky.

Podle serveru se Německo těžko může upínat k ruské vakcíně a nakonec zastavit rusko-německý plynovod Nord Stream 2. Například Martin Schulz z SPD už řekl, že by Německo mělo oddělovat svou podporu plynovodu Nord Stream 2 a kritiku uvěznění Navalného. Je tedy zjevné, že se německá politika fakticky zajímá o Navalného mnohem méně, než se tváří. Podstatou všeho je zvýšená závislost na ruském plynu, která vznikla ukvapeným a náhlým odchodem od jádra. Teď se Německo pro změnu stává závislým na ruské vakcíně, protože EU zpackala objednávky a nákup vakcín.

Deník WSJ komentuje analýzu, kterou publikovala Newyorská univerzita, jež tvrdí, že „tvrzení, že sociální média potlačují konzervativní názory, se nezakládá na pravdě“.



Pokud jsou názory potlačovány, pak prý nikoli na základě stranictví, ale výhradně „na základě toho, že porušují pravidla nezávislé platformy“.

Na tom může být leccos pravdy, ale co sítě potlačily i zakázaly, je tajné a nejde to nezávisle posoudit. Proč Facebook a Twitter zakázaly už před volbami šíření ověřené informace New York Post o kšeftech Huntera Bidena v Číně? O tom se zpráva nezmiňuje.

Autoři zprávy tvrdí, že „informace o potlačování konzervativních názorů je sama o sobě formou dezinformace“. Takže bude potlačována také. Kdo si myslí, že sociální média nadržují progresivistům, propadl asi bizarnímu kultu. A dezinformace a šíření bizarního kultu jsou také proti pravidlům.

Horší jsou další závěry, k nimž studie dochází. Navrhuje se, aby federální vláda kooperovala s Facebookem, Twitterem a Googlem na vymáhání pravidel. Vše má hlídat nová Digitální regulatorní agentura. Deník The New York Times zase žádá seriózní pracovní skupinu napříč vládními agenturami, kterou povede nějaký „reality czar“. Tato pracovní skupina bude podle NYT správnou odpovědí vlády na „krizi reality“.

De facto se navrhuje, aby vláda kontrolovala proud myšlenek a chopila se autority „definovat realitu“. To už jsme u komise pro pravdu – a Orwell vedle toho bledne. Pokud si totiž politická menšina bude stěžovat u ministra pravdy, kontrolor reality to prohlásí za dezinformaci, s níž pak bude podle toho naloženo.

Tohle se prosím děje v zemi, která světu nadělila první dodatek ústavy, který jako první na světě zakotvil svobodu slova a osvobodil ho od vládních zásahů a omezení.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost