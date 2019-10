MACHÁČEK: Dvě varianty prodloužení brexitu

Co nám zase přinesl uplynulý den nového ve věci brexitu? Premiér Johnson navrhl nové volby na 12. prosince. Jeví se však jako nepravděpodobné, že by s tím opozice, jejíž hlasy pro schválení potřebuje, souhlasila. Dvanáctého prosince už mají studenti zkouškové období, nejsou na kolejích a většina je k volbám registrována v místě studia. Většina studentů pochopitelně volí opozici, přesněji je proti brexitu.

Pak je jasné, že před Vánoci a bezprostředně po nich volby nikdo nechce.

Z bruselských kuloárů uniká, že EU navrhne dvě úrovně extenze. První bude podmíněna schválením nové brexitové smlouvy nebo zákona a má trvat měsíc, což je doba, během níž poslanci budou mít dost času na to, si brexitový zákon prostudovat. Když to nevyjde, spustí se druhá extenze, podmíněná konáním předčasných voleb v Británii; toto prodloužení má být na tři měsíce. Zde se shoduje zájem francouzského prezidenta Macrona a britského premiéra Borise Johnsona v tom, že oba chtějí, aby prodloužení bylo podmíněno konáním voleb. Francie odmítá a odmítne nepodmíněné prodloužení. To je důležitý fakt, se kterým je třeba počítat.

Jenže tím veškerá jednoduchost a přehlednost končí. A následuje chaos. S kým konzervativci případné volby vyhlásí? Se Skotskou národní stranou? A bude SNP chtít? A bude to stačit? S částí labouristů? Labouristé jsou minimálně rozdvojeni. Vedení strany by se možná nakonec mohlo přiklonit na stranu předčasných voleb, ale většina poslanců je z existenčních důvodů proti.

Pokud se nepodaří schválit smlouvu ani volby, budeme opět v počátečním chaosu – a o brexitu nevíme vlastně nikdo vůbec nic. Když nebudou volby, nebude ani druhé referendum. A další neznámou je, co se stane, pokud volby vyhraje někdo jiný než konzervativci, jejichž většinu v parlamentu dnes předvídají průzkumy. Zkrátka opět víme pouze to, že nic nevíme.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.