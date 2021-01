MACHÁČEK: EU a vakcíny a jak Izrael prodává data očkovaných

Praha Poté, co dvě velké farmaceutické společnosti oznámily, že dodávky vakcín budou mít zpoždění, se lidé v EU táží, co dělají Británie a USA jinak, že jim jde vše rychleji.

Na serveru Eurointelligence.com se obávají velkých politických dopadů, pokud se nůžky tempa očkování mezi Británií a Amerikou na jedné straně a Evropou na straně druhé budou ještě víc rozvírat.



V pátek oznámila firma AstraZeneca, že do Evropy nedodá 80 milionů dávek, ale zatím pouze 31 milionů. Nyní se stejně čeká na poslední testy a expedice vakcín začne až během února.

Společnosti Pfizer a BioNtech oznámily snížení dodávek do Evropy s tím, že se navyšuje produkční kapacita továrny v Belgii. Omezení nyní má prý zajistit zvýšení produkce v budoucnu.

Autority EU jsou kritizovány, že jednají pozdě a rozhodují se špatně. Příkladem je schválení šesti dávek z jedné ampule místo pěti. Potíž je podle Eurointelligence.com v tom, že EU si objednala dávky, ne ampule. Pfizer tak nyní může dodat o 20 procent méně ampulí, zatímco cena za jednu dávku prý zůstane stejná.

Evropská komise zvažuje žalobu, ale kontrakty jsou definovány na čtvrtletí, nikoli na týdny. Takže Pfizer má do konce března čas dodat, co slíbil. Kontrakt může být splněn, i když dojde k dvouměsíčnímu zpoždění. Pokuta za zpoždění dodávek se podle kontraktu nespouští okamžitě a automaticky, ale až po vyčerpání dalších právních možností.

EK se snaží svést leccos na Trumpa a jeho dekret, že Pfizer musí jako americká firma přednostně dodávat do USA. To by ale vysvětlilo náskok v USA, jenže nikoliv v Británii. Ukazuje se, že Británie dokázala urychlit testování a rychleji vyhodnotit data z klinického testování. Často kritizovaný britský systém NHS, který je velmi centralizovaný, se tentokrát ukázal být výhodou. Dobrý nápad byl využít sítě lékáren. Ale hlavně byla rozhodující ochota Britů zaplatit vyšší cenu, zatímco EU se dohadovala o cenu, klauzule a pokuty.

Italský deník Corriere della Sera píše, že firma BioNTech dojednává další kontrakty přímo s Německem. Tím by se ale evropská jednota rozpadla.



…



Zajímavá zpráva přichází z Japonska:

Japonsko prý dosáhne kolektivní imunity až v říjnu letošního roku, což bude až dva měsíce po (zatím) stále plánované olympiádě. Pro kolektivní imunitu je prý třeba proočkovat 75 procent populace.

Japonsko si objednalo 314 milionů dávek od Pfizeru, Moderny a AstraZenecy, což pro populaci 126 milionů lidí bohatě stačí. Jenže zpomalování dodávek, které řeší Evropa, samozřejmě tvrdě dopadne i na Japonsko.

…

Podnětný je i sloupek Lionela Laurenta pro Bloomberg, který analyzuje úspěchy Izraele s rychlou vakcinací. Nejde jen o kvalitu izraelského systému zdravotnictví a velkou efektivitu, systematičnost a logistickou výkonnost permanentně ohrožené země.

Jde o to, že Izrael se dohodl se všemi farmaceutickými firmami, že s nimi bude sdílet všechna zdravotnická data pacientů, a to ještě dlouho po očkování. Jde samozřejmě o přísně anonymizované soubory dat.

Izraelská vláda smlouvu s Pfizerem odtajnila, ale podle oslovených právníků je vše stále velmi neprůhledné. Řada zemí se možná pokusí Izrael v tomto směru – za účelem přednostního zásobení – následovat.

…

A konečně také na Bloombergu píše John Authers o tom, v čem může nový americký prezident Joe Biden Ameriku opravdu sjednotit, tedy dělat něco, na čem se víceméně shodne většina lidí všech názorových přesvědčení: nařídit distribuci vakcín tak rychle a férově, jak jen to bude možné. Když uspěje, otevřou se před ním celé vějíře možností. Když neuspěje, stane se tzv. chromou kachnou už za pár měsíců.

Británie je ve vakcinaci premiantem, USA ale očkují mnohem rychleji než EU. I tak pro sebe Biden nasadil laťku vysoko, když prohlásil, že očkování pod Trumpem je „katastrofální nezdar“.