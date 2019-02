MACHÁČEK: EU–USA: mezi obchodní válkou a dohodou

PRAHA V zákulisí evropské politiky probíhá podle serveru Eurointelligence.com konflikt mezi Německem a Francií ohledně toho, jak naložit s hrozbou amerického prezidenta Donalda Trumpa spustit cla na evropské automobily. Poté, co americké ministerstvo obchodu předalo Trumpovi oficiální návrhy řešení, má Donald Trump na rozhodnutí 90 dní. V EU se obávají především toho, že Trumpovo rozhodnutí o uvalení cel může přijít v době, kdy bude vrcholit kampaň před volbami do Evropského parlamentu.

Německo má zájem na tom, aby EU dala mandát Evropské komisi k jednání o obchodní smlouvě, která clům zamezí, Francie o tom chce formálně rozhodnout až na regulérním summitu 21. března, což by znamenalo, že na oficiální jednání s USA by bylo jen málo času. Ve Francii se obávají, že nějaká obchodní dohoda s USA typu TTIP by byla u francouzských voličů před volbami do EP velice nepopulární a stala by se ve Francii tématem evropských voleb.

Export evropských aut do USA je velice asymetrický, vývoz německých aut zaujímá lví podíl. Obchodní dohodou s USA může Německo mnoho získat, Francie může ztratit.

S celou věcí souvisí i chystající se obchodní kompromis mezi Čínou a USA. Trump se rozhodl pozastavit zpřísněná cla na dovoz čínského zboží do doby, než se sejde s čínským lídrem Si Ťin-pchingem. Americký prezident Trump vydal tweet, ve kterém upozorňuje, že dochází k podstatnému pokroku v obchodních jednáních USA s Čínou v oblastech, jako je intelektuální vlastnictví, transfery technologií, zemědělství a služby.

Amerika a Čína směřují k dohodě, ale co se EU týče, ta zůstává vnitřně rozpolcená. Američané chtějí do obchodní dohody s EU zahrnout i zemědělské produkty, což EU kategoricky odmítá. Američany asi neuspokojí snížení či zrušení 10procentních cel na americká auta. Američanům prý více vadí některé netarifní překážky dovozu amerických aut, různé technické požadavky na bezpečnost aut na německých dálnicích apod. Také si těžko představit, že EU otevře svůj trh dovozu americké kukuřice nebo kuřat.

Asi není pochyb o tom, že Trump požene jednání s EU na samotnou hranu, a pokud v něčem ustoupí, bude to až v poslední minutě, tedy v době těsně před evropskými volbami.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.