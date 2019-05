MACHÁČEK: Farage vede a brexit bez dohody znovu na stole

PRAHA Několik agentur na průzkum veřejného mínění ukazuje na vítězství nové Brexitové strany Nigela Farage ve volbách do Evropského parlamentu v Británii.

Posun v preferencích směrem k Brexitové straně je relativně náhlý a prudký. Farage dostává více prostoru v médiích než kterýkoli jiný kandidát. Strana s názvem Změna pro Spojené království (Change UK) není prakticky vidět, mírně posílí proevropští Liberální demokraté.

V zásadě se ale bude konat souboj nové jednotné Brexitové strany s jasným mandátem a účelem a Labouristické strany, která ve věci brexitu není jednotná, ba je přímo rozpolcená.



Brexitová strana získává podporu do evropských voleb především u voličů Konzervativní strany, kteří tak utrpí drtivou porážku. Podle některých průzkumů by Brexitová strana zvítězila dokonce i v britských parlamentních volbách, kde se volí většinovým systémem. To se ale nestane, protože na konci léta či na začátku podzimu si Konzervativní strana zvolí nového lídra – a velice pravděpodobně to bude zastánce tvrdého brexitu či brexitu bez dohody. Po odchodu Mayové se karta zase obrátí. Proto pro případ parlamentních voleb zůstávají toryové favority.

Německý Die Welt interpretuje nástup Brexitové strany jako jasné potvrzení výsledků brexitového referenda. Jakékoli představy brexitového obratu se ukazují jako naprosto iluzorní. Dokonce je zřejmé, že divoký brexit či brexit bez dohody bude znovu na stole. Britský parlament si ho sice zakázal, ale na nyní na ostrovech posilují elementy, které považují divoký brexit za „nadmíru báječný“, abychom citovali bývalého pražského primátora Igora Němce.

Na serveru Eurointelligence.com konstatují, že prezident Macron, který na Evropské radě poměrně osamoceně obhajoval pouze krátké prodloužení lhůty pro brexit, zažije svůj hvězdný moment pravdy ve smyslu „já jsem vám to říkal“. Nejenže do Evropského parlamentu napochoduje šedesát faragovců, ale nový, ostře euroskeptický britský premiér bude sedět v Evropské radě. Bude to sice na přechodnou dobu, ale nevíme, jak dlouho ta přechodná doba bude trvat.

V novém Evropském parlamentu to bude zpočátku dost divoké. Kromě nástupu faragovců se klasicky liberální frakce možná promění ve frakci s názvem Renesance. Liberalismu ve frakci tak jako tak ubude: pod Macronovým vlivem přibude ekologických aktivistů a socialistů. Le Penová i Salvini budou přetahovat polský PiS i maďarský Fidesz apod., i když Le Penové se to skoro určitě nepovede.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.