MACHÁČEK: Fond oživení a tvrdý postoj Nizozemska

Deník FAZ informuje o kompromisu s německým rukopisem, který může vést ke schválení fondu oživení pro EU. Prý to vypadá, že se EU ocitla v situaci 26 proti Nizozemsku.

Němci souhlasí s podmíněním uvolňování peněz ekonomickými reformami, každé uvolňování jednotlivých fondů má schvalovat Evropská rada (národní státy) v rámci Ecofinu kvalifikovanou většinou (15 států). Má oslabit role Evropské komise, role pro Evropský parlament nezbývá žádná.

Podmíněnost uvolňování peněz reformami se prý zdá kancléřce Merkelové jako snazší cesta ke kompromisu než diskutovat o poměru úvěrů a dotací. Řecko a Španělsko zatím nesouhlasí, ale nejsou asi v pozici, kdy by mohly něco vetovat.

Opravdovým vetem hrozí Nizozemsko, které požaduje, aby každé uvolnění peněz v rámci programu mohl v radě vetovat jeden jediný členský stát. Absence veta z pozice jednotlivých států by prý oslabila roli národních parlamentů.

Hrozba nizozemského veta celého oživovacího balíku je prý brána velice vážně.

Lars Asnel, bývalý švédský velvyslanec při EU, mezitím spočítal, že kdybychom se podívali na postižení pandemií (zdravotní hledisko), navržený fond v současné podobě představuje transfer od více postižených k méně postiženým s několika výjimkami. Opravdu se nejedná o fond pro boj s pandemií, pandemie pouze překrývá fiskální transfer.

Francouzská vláda si dala do štítu reshoring, resp. alokaci výroby zpět do Francie. Poradenská firma PwC pro francouzskou vládu identifikovala 58 kategorií zboží, kde přichází v úvahu přesun výroby do Francie. Nejde jen o zdravotní a ochranné pomůcky, ale třeba o výrobu robotů pro chirurgii, 3D tiskáren, o recyklovatelné obaly apod. Za dovoz těchto výrobků francouzské firmy ročně zaplatí 115 milionů eur. Kdyby se do Francie přesunulo 20 procent těchto výrob, vznikne prý 75 000 pracovních příležitostí. A francouzský svaz průmyslu už žádá o výjimku z daní na prvních pět let pro podobné reshoringové investice.

Německá vláda je kritizována za to, že její přístup k Číně ve věci Hongkongu je velice měkký. Ministr zahraničí Heiko Mass vyzval německé občany pracující v Hongkongu, aby nekritizovali tamější režim. Německo zakázalo vyvážet do provincie slzný plyn a gumové projektily. Nabízí azyl některým aktivistům a stipendia pro studenty. S britskou nabídkou přestěhování pro miliony lidí nebo s tvrdými americkými sankcemi vůči Číně se to nedá srovnávat.

Na serveru eurointelligence.com konstatují, že Čína je už největší německý obchodní partner. Němečtí výrobci aut jsou již závislí na čínském trhu, ve druhém čtvrtletí letošního roku zde zaznamenali rekordní prodeje, které kompenzovaly výpadky prodejů v Evropě. Největší akcionář firmy Daimler s 10 procenty je Li Šu-fu, člen čínské komunistické strany. VW prodává 40 procent aut v Číně a koncern BASF směl vybudovat továrnu za deset miliard eur bez joint venture s čínským partnerem.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.