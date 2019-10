MACHÁČEK: Gott, brexit a polarizace

Lidé se diví, že úmrtí Karla Gotta polarizuje společnost. Ale v dnešní době přece všechno polarizuje společnost. A nejen tu českou, ale dnes už asi každou společnost na zeměkouli. Sociální sítě jsou na polarizaci, vytváření bublin, ozvěnových komor a vybičovaných emocích založeny.

Jiné názory jsou ostrakizovány, vyháněny, kádrovány, netolerovány. Lidé přímo odsuzováni. Jeden týden je to Greta, další týden Gott, příští týden to bude zase něco jiného. Klidně si mne odeberte z přátel, volají novodobí facebookoví „hrdinové“ a sami hystericky škrtají v řadách svých virtuálních přátel. Nechcete všichni na chvíli vypnout internet a zajít si třeba v klidu na procházku? Skutečný svět a život je jinde. Nebo už ne?

Co se Karla Gotta – ale vlastně kohokoli – týče, ne nadarmo se říkávalo, „o mrtvých jen dobře“. Kdo je takový hrdina a průkopník v odsuzování právě zemřelých, ať – jak napsal jeden kamarád – zazvoní na Bertramce a jde to říci jeho nezletilým dcerám do tváře.

Samozřejmě že polarizaci přiživilo už široké rozšíření internetu, zlo sociálních sítí ale svět definitivně rozdělilo na černý a bílý. A protože na sítích je skoro každý, přenáší se tato polarizace i do médií a zpět do politiky, a tak se to celé vzájemně živí a přiživuje.

V těchto dnech se to týká třeba i brexitu. Text, který má ještě nadhled a odstup, aby člověk pohledal. Kdo je proti brexitu a nemá rád Borise Johnsona, tomu je přece jasné, že Johnson chce jen vyprovokovat EU k odmítnutí svých návrhů, aby mohl uskutečnit svůj vysněný tvrdý brexit.

Pro ten druhý tábor platí, že Johnson preferuje dohodu s EU, a pokud požádá o prodloužení, pak jen s tím, že se s EU dohodne, že souhlas prodloužením bude podmíněn novými volbami, protože v těch jako jasný zastánce brexitu vyhraje.

Možná je to úplně jinak a realita je mnohem prozaičtější. Johnson nemá žádný geniální plán ani nemá nic promyšleno dopředu, protože stejně jako my teprve sám přemýšlí, co udělá. O prodloužení asi nakonec nějak požádá, protože zákon dodržet prostě musí.

Žádný geniální plán, jak na nový Johnsonův návrh brexitové dohody s EU odpovědět, ovšem v tuto chvíli nemá ani EU27. Jednotlivé státy si to teprve rozmyslí, prostudují a zaujmou společnou pozici. Na obou stranách jsou normální smrtelníci, kteří v tuhle chvíli ještě nemají žádnou jasnou vizi. Může se uskutečnit nějaký rozumný kompromis – a také se mohou stát fatální a nenapravitelné chyby. Možné je zkrátka všechno. Takový je totiž skutečný život mimo sociální sítě.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.