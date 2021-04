MACHÁČEK: Hamáčkovy nápady a nový ministr

Česko bude mít brzy nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Mudrci v senátu, v ČT24 a v hnutí už z něj dělají čínského agenta.

Politolog Jiří Pehe k tomu na serveru Novinky.cz napsal: „Hamáček se pokusil toto malé faux pas v boji za větší srozumitelnost ČSSD napravit tím, že do funkce ministra zahraničí navrhl svého náměstka na vnitru Jakuba Kulhánka. Co na tom, že všechny demokracie mívají na postech ministrů zahraničí známé osobnosti s politickou historií a vahou. A že i Petříček měl za sebou alespoň vlivnou pražskou organizaci ČSSD, zatímco Kulhánek má jen úřednickou minulost.“



Tak já nevím. Pan Kulhánek dělal celkem sedm let náměstka na třech důležitých ministerstvech – obraně, zahraničí a vnitru –, a to se stranickou legitimací sociální demokracie. Člověku to připadá jako politicky docela slušná váha. Magisterské studium má z Georgetown University, což je asi tak dva kilometry od Bílého domu. Kdo studoval na americké univerzitě, umí anglicky i myslet, nejen prkenně lepit věty, což je zcela zásadní a řádový posun.

Pro mne je Kulhánek už nová generace. Není to ani bývalý eurokomisař a bývalý europoslanec, který byl v KSČM a studoval na moskevském MGIMO a dnes nás poučuje, co je to být správně proevropský (nebudu jmenovat). Není to ani prominentní opoziční senátor, prezidentský kandidát a dříve činovník SSM, kterého sametová revoluce zastihla na komunisty povoleném studiu v Paříži (dosaďte si sami). Není to ani hromotluk, samouk a z uzdy utržený mistr světa Topolánek apod.

Kdo se pohybuje v bezpečnostní, zahraničněpolitické a diplomatické komunitě a v podobných kuloárech a koridorech, Kulhánka notoricky zná a všude vídá deset let. Stejně ho dobře znají všichni velvyslanci, mezi nimiž je dlouhá léta pečený, vařený.

Petříčka (nic proti němu nemám, byl to dobrý ministr) neznal – než se stal ministrem – vůbec nikdo. A být členem „vlivné pražské ČSSD“... Co to je za kvalifikaci? Tahle pražská složka sociální demokracie nemá zrovna skvělou pověst, spíš pověst šibalů a šíbrů, od Hulínského po Pocheho. A když byl Kulhánek poradce premiéra Sobotky, není premiér politicky těžká váha? Sobotka býval také miláčkem kavárny, když na něj prezident ukazoval holí a žertoval o kalašnikovu.

Kulhánek působí jako poněkud plachý introvert a na rozdíl od Petříčka nemá ambici stát se třeba předsedou nějaké strany apod. Do voleb ale může dělat ministra dobře. Co se CEFC týče, asi to Kulhánka nyní mrzí, ale když ministr Lubomír Zaorálek Kulhánka z ministerstva vyhodil s poukazem na to, že na zkoušku z ruštiny má dle služebního zákona špatný certifikát, tak si Zaorálek za náměstka vybral Petra Druláka, který byl tedy architektem pokusu „odvrátit českou zahraniční politiku od Havla“. Prostě na nějakou dobu neměl práci.

Co se Jana Hamáčka týče, zvláštní jsou skoro všechny jeho jiné nápady. Nejprve se ze všeho zhroutil a pak začal vystřelovat nápady jako po dvou adrenalinových injekcích.

Co chce pořídit v Rusku? To k tomu nestačí conference call? V době, kdy Rusko pořádá manévry na ukrajinské hranici? Jak chce Hamáček zařídit, aby nám Rusové neposlali jakýsi neuspořádaný vakcinační šrot, jako poslali na Slovensko?

Bavorská vláda sepsala s ruskými partnery tzv. letter of intent, podle kterého se začne vakcína Sputnik V vyrábět v Bavorsku. Na německém federálním ministerstvu průmyslu zase vznikla oficiální pracovní skupina pro jednání s Ruskem o výrobě vakcíny Sputnik V. Jedná se ale logicky o záměr pro budoucí druhou vlnu očkování, pojistku, kdyby na podzim zase vypadl nějaký velký výrobce a dodavatel jako v současné chvíli Astra Zeneca (AZ). Pokud v Česku existuje velká skupina lidí, kteří se vysloveně chtějí očkovat Sputnikem V, tak by bylo dobré, kdybychom se nějak spojili s Bavorskem, Rakouskem a Německem a na tomto projektu participovali. Létat do Moskvy se kvůli tomu ale pravdu nemusí.

Co se vakcín AZ v Dánsku týče, proslýchá se, že je to nějaká jiná vakcína než ta schválená pro celou EU apod. Dánsko si objednává i vakcíny pro masivní rozvojovou pomoc.

Co se nápadu na summit Biden–Putin v Praze týče, vše má své náklady a výnosy. Na jedné straně se může Praha zviditelnit (ale potřebuje to k něčemu v této smutné postturistické době?), na druhou stranu to může evokovat, že jsme neutrální země. Podobné summity se mají konat na neutrální půdě: ve Finsku, ve Švýcarsku, v Rakousku apod. My neutrální nejsme. Jsme spojenci USA. Příprava podobného summitu trvá také z bezpečnostně-logistických důvodů několik měsíců. A navíc tu nemáme amerického velvyslance. Jenže vše nasvědčuje tomu, že ti dva se chtějí sejít spíše dříve než později.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.