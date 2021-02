MACHÁČEK: Hon na čarodějnice a Borellův trapas v Moskvě

Agentura Reuters píše o tom, že americké ozbrojené síly si nejsou jisty tím, jak se mají postavit „bílému nacionalismu“ a pravicovému extremismu ve svých řadách. Proto se na šedesát dní přerušuje celá řada aktivit, než se vše vyšetří a vyřeší.

Nařídil to ministr obrany Lloyd Austin, první Afroameričan ve funkci. Austin vyhlásil, že americké ozbrojené síly se „musejí zbavit rasistů a extremistů“. Po útoku na Kapitol z 6. ledna se ozbrojené síly ocitly pod politickým tlakem, protože se pochodu, demonstrace a patrně i „dobývání“ budovy zúčastnili bývalí i současní vojáci.

Pentagon prý potřebuje zpracovat důkladnou analýzu, aby zjistil, kolik vojáků věří „bílé nacionalistické ideologii“.

Tolik Reuters. Takže lze očekávat, že se budou podrobně analyzovat videozáznamy. Nevíme, jestli jen z povolené části „tříkrálových událostí“, nebo i z násilného a ilegálního vyústění demonstrace. Zkoumat se budou statusy vojáků na sociálních sítích a patrně i udání a upozornění, kdo kde se jak vyjádřil.

Potíž je v tom, že za bílý nacionalismus a extremismus se dnes považují i pochybnosti o masovém použití poštovního hlasování nebo pochybnosti o tom, že to, co proběhlo 6. ledna, bylo cokoliv jiného než pokus o státní převrat.

Měl bych jisté obavy z toho, jak se atmosféra vzájemného špehování a kontroly názorů projeví na bojové morálce a vzájemné důvěře, která drží cokoli – tedy i ozbrojené síly – pohromadě. Opět si nemohu odpustit poznámku, že v této zemi s tím máme jakési zkušenosti.

…

Deník WSJ píše o tom, jak se deník The New York Times rozloučil například s hvězdným reportérem Donaldem G. Mc Neilem Jr., který se věnoval vědě, zdravotnictví a koronavirové pandemii.

McNeil byl jedním z prvních, kdo upozornil na vážnost pandemie. Loni v únoru začal srovnávat koronavirus se španělskou chřipkou. „Pokud se něco nezmění, mnoho z nás zemře. Pokud máte 300 relativně dobrých přátel a známých, při úmrtnosti 2,5 procenta jich šest zemře.“ Založil podcast Daily, který se soustředil právě na pandemii.

V roce 2019 na výletě středoškoláků do Peru, který sponzoroval deník NYT, měl McNeil vznést nespecifikovanou rasistickou poznámku. Už tehdy se omluvil, prý citoval někoho jiného, a vedení deníku tehdy prohlásilo, že věří, že neměl „nenávistné úmysly“.

Nyní totéž vedení NYT změnilo názor a poděkovalo všem, „kteří na incident čestně upozornili, i těm, jimž incident způsobil bolestivé pocity“.

…

Cesta šéfa zahraniční politiky EU Josepa Borrella do Moskvy skončila podle serveru Politico.eu úplným trapasem. Na své dlouho plánované cestě do Moskvy a setkání s ministrem zahraničí Lavrovem Borrell trval i poté, co byl uvězněn a odsouzen Alexej Navalnyj.

Borell nebyl vůbec připraven na otázku na tiskové konferenci, která se týkala Kuby, ale poté, co řekl, že je otázkou zaskočen, nakonec ostře odsoudil americké sankce vůči Kubě. Lavrov využil situaci a zaútočil na EU, že vůči Rusku také používá jednostranné ekonomické sankce, tento zlý instrument, který se prý Evropané naučili od USA. Borrell stál a mlčel, když před ním Lavrov označil EU „za nespolehlivého partnera“. Borrell vyjádřil nespokojenost EU s otravou a uvězněním Navalného. Lavrov se zase pustil do EU a otravu popřel, Borrell nebyl schopen vůbec reagovat.

Nejmenovaný diplomat řekl serveru Politico.eu, že Borrell tam jen stál, když Lavrov skóroval gól za gólem, a Borell nechytil žádný. Nebyla žádná obrana ani protiútok.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost