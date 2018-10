MACHÁČEK: Hrozí další krize?

PRAHA Letos rekordní pokles kurzu akcií, který se nakonec v pátek zastavil, vedl leckoho k úvaze, jestli je na obzoru nějaká další velká finanční či globální ekonomická krize nebo alespoň recese. A pokud přijde brzy či za čas recese, jak potom bude velká. Bude to recese globální, mělká, běžná, větší – či tak či onak neobyčejná?

Krize, kterou svět zažil po roce 2008, byla krize zrozená ve finančním sektoru, v jeho jádru, byla to v tomto ohledu „matka všech krizí“, abychom použili ošklivý amerikanismus. Česky bychom to mohli nazvat stoletou vodou. Krize zrozená z hrozby bankrotu finančního sektoru bývá prudší, hrubší, delší. Z finanční krize roku 2008 se svět (a ze specifických důvodů především Evropa) vzpamatovává dosud a politicky se bude vzpamatovávat ještě dlouho. Velká hospodářské krize, která začala v roce 1929, skončila až 2. světovou válkou. Svět musel řešit věci války a obrany. Ekonomika se dostala na druhé místo.



Stoletá voda přichází přibližně jednou za sto let, ale nelze vyloučit, že přijde znovu hned za pár let. Rovněž však může přijít pouze normální recese a může se pochopitelně dostavit selektivně, jen do některých částí světa.

Světová ekonomika roste už skoro celou dekádu, takže jednou k tomu určitě dojde. Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer považuje opakování velké finanční krize za nepravděpodobné, ke stejnému závěru vlastně v tomto ohledu dochází i editorial nového čísla týdeníku The Economist.

Otázka do debaty s ekonomy pro tento týden tedy je: Hrozí nová finanční krize? Pokud ano, proč? Jaká jsou rizika? Nebo pouze časem přijde obyčejná recese? Dorazí i k nám? A bude nám připadat obyčejná? Nebo ekonomiku čekají ještě drahnou dobu docela dobré časy?

Editorial Economistu dále zdůrazňuje, že bankovní sektor je tentokrát silněji kapitálově vybaven a různé menší výpadky by určitě nějak ustál.

Ještě před rokem rostly všechny ekonomiky světa relativně rovnoměrně. Problém dnes vzniká v určité nekoordinaci postupu centrálních bank. Americká centrální banka už odešla od podpůrného experimentu kvantitativního uvolnění, a dokonce zvýšila úrokové míry už osmkrát. Taková ECB ale kvantitativní uvolnění ještě neuzavřela, natož aby se pustila do zvyšování úrokové míry.

Zvyšování úrokových sazeb ale znamená posilování dolaru – a to zase znamená, že se novým trhům (emerging markets) prodražuje financování dluhu v dolarech. Nové trhy dnes ale tvoří 59 procent globální ekonomiky (ne jako něco přes 40 procent před dvaceti lety), a pokud v těchto zemích vypukne recese, může se nějakým způsobem přelít i zpátky Ameriky.

Dobré je, že si centrální banky světa vyzkoušely před deseti lety kvantitativní uvolnění a že vědí, že funguje. Kdyby náhodou přišla zase ona „stoletá voda“, mohou se příště pokusit třeba rozdávat peníze přímo lidem.

The Economist navrhuje, že by měnová expanze možná měla být více automatická a předem oznámená, pokud by se inflace či deflace blížila určitým hodnotám. Tím by se zmírnila politická problematičnost aktivnější měnové politiky.

Co se fiskální odpovědi týče, lze čekat problémy v Evropě, která má přísně nastavená pravidla. Amerika žádná pravidla nemá, ale má už nyní příliš vysoký schodek rozpočtu – čtyři procenta HDP.

Problém je také v tom, že v době hrozby obchodních válek a vzrůstajícího nacionalismu a protekcionismu se mohou hůře globálně koordinovat případné krizové zásahy. To, že to po roce 2008 dopadlo relativně dobře, tedy lépe než po roce 1929, souvisí i s tím, že se po roce 2008 koordinace protikrizových zásahů relativně dařila, alespoň se nikdo neuchýlil k protekcionismu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.