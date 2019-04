MACHÁČEK: Izraelci ocenili, že to Bibi umí s mocnými hráči

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude sestavovat příští izraelskou koaliční vládu, tedy bude o to oficiálně požádán poté, co budou oficiálně sečteny výsledky, což podle všeho ještě takových čtrnáct dní potrvá. Jde hlavně o to, vědět s jistotou, zda některá izraelská stranička (ne)překonala 3,5procentní práh, který v izraelském systému platí.

Autor Monitoru JM se v úterý večer nacházel v Jeruzalémě a na hradbách před branami Starého Města si povšiml černého stanu CNN. Večer jsem pak v televizi přepínal zpravodajské kanály CNN, BBC, Fox News, Sky News. Všude se diskutovalo o izraelských volbách a chvíli to vypadalo dramaticky, vítězství premiéra nebylo jisté. Ve středu brzy ráno jsem globální kanály přepínal opět – a po izraelských volbách už ani památky.

Vítězství Netanjahua není ovšem žádná velká zpráva. Prohra by byla důležitá pro ty Američany (a právě třeba pro CNN), kteří by tak získali další munici proti Trumpovi, který na Netanjahua velmi vsadil a velmi mu pomáhal, a to jak s íránskou dohodou, se stěhováním americké ambasády do Jeruzaléma, tak nově s uznáním izraelského nároku na Golanské výšiny. Jenže Netanjahu se stane popáté premiérem, a když není změna, není to ani žádná zpráva. Se silnější vládou to bude buď stejné jako dosud – nebo to bude „ještě více stejné“.

Je ovšem třeba dodat, že v nově zformované protinetanjahuovské straně Modrá a bílá, která získala stejně jako Likud 35 křesel, jsou hned tři vysoce postavení generálové na penzi. I když je vedení izraelské armády paradoxně liberálnější než dnešní vláda, těžko si představit, že kdyby vyhráli oni, přistoupili by na jakoukoli politiku, jež by zvýšila nějaká rizika pro izraelské občany či stát. Pouze by rétorika jejich koalice byla verbálně o něco smířlivější.

Další zajímavosti: Izrael zaznamenal dramatický propad a marginalizaci tamější Strany práce (sociální demokracie), takže můžeme konstatovat, že evropské trendy se projevují i v Izraeli. Jde to ruku v ruce s proměnou struktury ekonomik. Novou stranu Modrá a bílá, jež skoro dohnala Likud (ale nemá koaliční spojence pro sestavení vlády), bychom svým způsobem mohli přirovnat k novým hnutím v Evropě, jako je Macronovo En Marche!, která se rychle vynoří a rychle etablují.

Dalším světovým rysem izraelských voleb je volba v době sociálních sítí: takže osobní útoky, vyhrocená polarizace, lidem se vnucuje volba mezi dobrem a zlem.

Volby ve strategicky důležitém Izraeli ukazují, že i zde platí proslulé Clintonovo rčení: „It’s the economy, stupid.“ Neboli že ve volbách jde o hospodářství. I když izraelská ekonomika aktuálně ruku v ruce se světem trochu zpomaluje, za Netanjahua zažívají Izraelci období největší prosperity v historii a momentálně neprobíhá ani žádná intifáda nebo jiné významné násilí. Proč by tedy měli přepřahat?

The Economist nazval Netanjahua moderním populistou a nenechal na něm nit suchou. Jenže kromě toho, že se zemi ekonomicky daří, oceňují jeho voliči i to, že umí pro Izrael zajistit spojence. A taky to umí s mocnými hráči: Trumpem i Putinem, zlepšuje vztahy se Saúdy, pracuje na dobrých vztazích s Čínou, Brazílií i Indií.

Co se tří obvinění premiéra týče, zde se pro Netanjahua skrývá největší riziko, může jako premiér brzy skončit. Netanjahu se sice výkonům policie a justice vysmívá, ale posledních patnáct let nemá izraelská justice s posíláním premiérů do vězení žádný problém. Sedí nebo seděli v něm už tři. A pro Bibiho si mohou přijít taky.

Co se domácí bezpečnosti týče, Donald Trump slibuje za pár měsíců skvělý mírový plán pro Izrael. Všichni jsou zvědaví. Vzhledem k tomu, že dosud šel Trump Bibimu ve všem na ruku, je otázkou, zda umí sestavit plán, kde bude něco, co se bude líbit Palestincům – a co se nebude líbit právě Bibimu. Pokud bude mírový plán mizerný, může se bezpečnostní situace v Izraeli a na palestinských územích rychle vyhrotit. Třeba přes noc.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.