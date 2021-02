MACHÁČEK: Já chci Mercedes, ne AstraZeneku. A očkovací elitářství

Wolfgang Münchau varuje ve svém komentáři pro Eurointelligence.com, že lidé (nejen) v Německu začínají pohlížet na vakcíny jako na záležitost soukromého dobra, nikoli veřejného dobra (private good versus public good).

Podle něj tím vzniká velká překážka úspěšné očkovací strategie v některých evropských zemích. Povědomí o veřejném dobru je definováno v ekonomii a očkování představuje vlastně klasický učebnicový příklad. Jednoduše: vaše ochrana se nerodí z toho, že dostanete lepší vakcínu než váš soused. Ochrana vzniká tím, že vaši sousedi se naočkují, aby vás neohrozili.

A platí to i v případě, že některé vakcíny mají marginálně nižší efektivitu než jiné. Bude to kolektivní imunita, nikoli vaše superiorní odolnost, co otevře školy, restaurace a bary.

V Německu se ale lidé začali dívat na vakcínu jako na soukromé dobro. Chtějí mercedes, ne volkswagen. Myslí si, že BioNTech je lepší než AstraZeneca. Kampaň proti AstraZenece je neštěstí na mnoha úrovních. Pochybuje se o vakcíně, která je levná a dostupná. Může se skladovat v normální lednici a v Anglii se aplikuje i v lékárnách, což velice zrychluje tempo očkování.

V Německu se bouří i lékaři a trvají na tom, že pro sebe a své lidi chtějí BioNTech. V Sársku nedorazila čtvrtina objednaných s tím, že nechtějí „podřadnou“ vakcínu AstraZeneca. Jeden německý úředník dokonce vypustil do médií dezinformaci, že britsko-švédská vakcína nefunguje pro starší lidi. Francouzský ministr pro Evropu Clément Beaune dokonce označil vakcínu AstraZeneca za neúčinnou.

Zatímco Evropská léková agentura vakcínu AstraZeneca povolila, Německo ji dovoluje jen pro lidi mladší 65 let. Představte si, že je vám 64 let a někdo vám říká, že na lidi o rok starší už vakcína nefunguje. Když šíříte pochybnosti o vakcíně, vnímají to samozřejmě i nižší věkové skupiny. Bylo by to omluvitelné, kdyby byly široce dostupné jiné vakcíny a lidé by měli svobodnou volbu. Jenže tak tomu není a ještě dlouhé měsíce nebude.

Do soboty naočkovalo Německo 4,87 milionu lidí, tedy 5,9 procenta populace. Británie naočkovala 16,7 milionu lidí, tedy 25,3 procenta populace. Nůžky se dále rozevírají a v Německu a ve Francii počet infikovaných roste také díky šíření britské mutace.

Problém je podle Münchaua také to, že Německo odmítá prodloužit interval mezi první a druhou dávkou očkování. Británie touto cestou šla, protože se tak lépe optimalizuje cesta k dosažení kolektivní imunity. Dopad první dávky je vyšší než u té druhé, druhá je důležitá pro maximalizaci imunity a její udržitelnost. Jde o problematiku matematické optimalizace. Existuje zkrátka optimální zpoždění mezi první a druhou vakcínou, aby bylo dosaženo kolektivní imunity nejrychlejším možným způsobem. Toto optimální zpoždění se nerovná doporučenému zpoždění od výrobce.

Izraelská studie tvrdí, že vakcína BioNTech má účinnost 85 procent po první dávce. Z pohledu veřejného dobra je chybou toho nevyužít, ale Münchau pochybuje, že země EU budou schopny touto cestou jít.

Další potíž spočívá ve zprávách o vedlejších příznacích. Všechny vakcíny mají vedlejší účinky, většinou velmi krátkodobé. Zdravotníci v nemocnici v Dortmundu hlásí silné vedlejší příznaky, čtvrtina nepřišla druhý den po očkování do práce. AstraZeneca je nyní v německé veřejné debatě běžně označována za neefektivní a nebezpečnou. Přitom Britové se k ní hlásí a naopak hrdě žádají očkování britskou vakcínou.

Situace se změní, teprve až odpadnou úzká hrdla v zásobování vakcínou. Do té doby bude očkovací elitismus zpomalovat dosažení kolektivní imunity a uvolnění restrikcí.

AstraZeneca je efektivní proti původní verzi covidu-19 i proti britské variantě. Nezastaví jihoafrickou mutaci, ale i v jejím případě chrání před těžkým průběhem. Očkovací formule se ale aktualizují a druhá dávka už může být založena na zlepšené formuli.

Politici i lékaři by měli ukončit kampaň proti jednomu z výrobců a zdůraznit, že benefitem očkování má být co nejrychlejší ukončení ekonomických restrikcí. Čím více se bude zasévat nedůvěra, tím déle bude trvat dosažení kolektivní imunity.

EU už chybovala jednou, když svěřila objednávky a nákup vakcín instituci, která to nikdy předtím nedělala. Šíření pochybností o povolené vakcíně je neodpustitelné.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.