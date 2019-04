MACHÁČEK: Jak bude v Evropě po Velikonocích

Až se vrátíme po Velikonocích do práce, rozeběhnou se v Evropě zase nejrůznější politické události. Odehrají se volby ve Španělsku a v Belgii. A evropští lídři budou nominovat kandidáty na šéfy tří evropských institucí, a to zatím bez ohledu na to, jak dopadnou květnové volby do Evropského parlamentu. Dozvíme se jména kandidátů na předsedu Evropské komise, na předsedu Evropské rady a šéfa Evropské centrální banky (ECB). Výsledky voleb do Evropského parlamentu mohou ale ještě významně zamíchat kartami.

Jisté je, že francouzskému prezidentovi Macronovi není příliš po chuti Němec Manfred Weber jako předseda Evropské komise. Nebude-li ale Němec předsedou Evropské komise (což by bylo historicky poprvé), bude dozajista německý kandidát předsedou ECB.

Skončí zasloužená brexitová pauza či přestávka, ale především se účast Británie v evropských volbách stane předmětem mnoha kontroverzí. Uvidíme, jak dlouho budou tentokrát Belgičané sestavovat novou politickou vládu, minule jim to trvalo skoro dva roky. Každopádně to byl posledně důkaz, že země může fungovat s udržovací vládou dlouho – a nic zvláštního se nestane.

Německý deník FAZ upozorňuje na opomíjené téma budoucnosti německé velké koalice. V kampani do eurovoleb se kancléřka Angela Merkelová vůbec neangažuje, což prý může znamenat, že jako premiérka skončí dřív, než se čekalo. Sociální demokraté dávají najevo, že jejich účast ve velké koalici závisí do značné míry na přítomnosti Merkelové, novou šéfku CDU Annegret Krampovou-Karrenbauerovou za šéfku vlády moc nechtějí.

Donald Trump oznámí velkolepou obchodní dohodu s Čínou, kterou tak skvěle dokázal vyjednat právě on. A od téhož Trumpa se brzy dozvíme, zda spustí, nebo nespustí cla na evropská auta, a pokud ano, v jaké podobě. Poté, co se Trump dohodne s komunistickou Čínou, bude možná Evropa paradoxně Trumpem portrétována jako největší – a jediný zbylý – obchodní potížista.

Španělské volby jsou nejbližší událostí. Nová ultrapravicová strana Vox může podle průzkumů získat deset procent. Další relativní nováčci, levicový Podemos a liberální Ciudadanos, mají mít po 15 procentech. Pětadvacet procent se čeká od lidovců a třicet od socialistů. Hlavní témata: Katalánsko, polarizující téma role generála Franka ve španělské historii, migrace z Afriky a nová důležitější úloha pro Španělsko v rámci EU po odchodu Británie.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.