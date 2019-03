MACHÁČEK: Jak být velkorysý k Británii

Komentátor Financial Times Gideon Rachman vyzývá ve svém komentáři francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby byl velkorysý vůči Spojenému království.

Macron podle Rachmana rád myslí velkolepě, takže už brzy – na evropském summitu ve čtvrtek – bude moci přijít s kruciálním rozhodnutím.

Macron bude hrát klíčovou roli v rozhodování o tom, jestli Evropská rada vyhoví žádosti o prodloužení procesu brexitu.

Ať už Britové požádají o dlouhé, či krátké prodloužení, Macron a další premiéři si musí rozmyslet, jakou roli pro Británii v Evropě vlastně vidí. Je to nějaký zvláštní výrůstek, který musí být rychle amputován ve jménu udržení EU jako takové? Nebo je to důležitý člen evropské rodiny, jejž je třeba vrátit do hry?

Zdá se, že Německo začalo na poslední chvíli inklinovat k tomu, že poskytne Británii jakoukoli extenzi lhůty za 29. březen, dlouhou či krátkou. Budoucí kancléřka zvaná AKK (Annegret Krampová-Karrenbauerová) se nechala slyšet, že by byla nejraději, kdyby Britové revokovali úplně celý brexit.

Ale s Francií je to úplně jinak. V Macronovi se možná probudí de Gaullův duch a bude prodloužení lhůty vetovat. Je přesvědčený o tom, že musí být v celé Evropě zřejmé, že za odchod z EU každý zaplatí vysokou cenu. Má svůj ambiciózní plán pro Evropu, s nímž nedávno oslovil všechny občany EU.

Leckdo v Paříži věří, že tvrdý brexit bude tak chaotický, že za chvíli bude Británie žadonit, aby mohla zpátky. Francouzští advokáti frexitu utrpí na pověsti.

Proto se předpokládá, že Macron nebude vůči britským návrhům vstřícný. Putinovo Rusko, Čína nebo Trumpova Amerika přistupují k Evropě podle hesla „rozděl a panuj“. Trump brexit vítá a nechal se slyšet, že vůči EU ekonomicky „tvrdě zakročí“. Největší nepřátelé EU chtějí, aby brexit proběhl co nejdřív.

Rychlý a chaotický brexit může vést k volebnímu vítězství Corbyna v Británii, který naváže úzkou spolupráci s francouzskou radikální levicí.

Komentář Monitoru JM:

Tentokrát s Rachmanem nesouhlasíme. Aby Evropa mohla souhlasit s jakýmkoli prodloužením lhůty, musí si to nejprve rozmyslet Británie sama. Britská vláda ještě ani žádnou žádost o prodloužení nepodala, pouze ji o to požádal tamější parlament. EU správně vzkázala, že Británie má představit nějaký důvod, nějaký pozitivní scénář – či alespoň scénář. A pokud dojde na dlouhé prodloužení, může to u Britů vyvolat pocit, že je chce EU v Unii nějak zamknout a přinutit ke změně názoru. A to by vedlo k tomu, že ve druhém referendu budou opět hlasovat pro brexit.



Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.