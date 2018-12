MACHÁČEK: Jak může EU pomoci Británii?

Dnes a zítra budeme svědky dvou událostí, které budou mít zásadní vliv na Evropu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se vyjádří k násilným protestům žlutých vest, jež zachvátily Francii v uplynulých týdnech a ke kterým dosud mlčel.



Buď se mu podaří lidi uklidnit a začne se pracovat na usmíření společnosti, nebo může už rozzlobené lidi rozzlobit ještě víc. Analyzovat se bude každé slovo. Bude to projev odvážný, nebo opatrný? Zásadní dopady tu jsou i pro Evropu, protože Francie která se nechce reformovat, nebude pro Německo příliš důvěryhodným partnerem ve věci uvažovaných transformací eurozóny.



Ještě důležitější je zítřejší hlasování v britském parlamentu o dohodě mezi Británií a EU, která stanovuje podmínky odchodu Británie z EU.

Akciové trhy dále oslabují, což je dáno především neklidem na čínsko-americké obchodní frontě, ale zajímavé je, že analytici tentokrát přisuzují velkou důležitost i reakci trhů na politiku, tedy například právě na vývoj ve věci brexitu.

…

Až dosud bylo dobře, že se EU do britské vnitřní politické debaty o brexitu nepletla. Nestranila těm, kdo chtějí zůstat nebo žádají druhé referendum, ani neříkala Britům, jakou konkrétní verzi brexitu mají žádat. Wolfgang Münchau píše, že EU ale nyní může pomoci Therese Mayové, pokud dohoda podle očekávání v britském parlamentu neprojde:

1. EU by mohla říct, že znovuotevření dohody v omezené, ale nikoli nepodstatné formě bude možné. Nebylo by to poprvé, co se EU vzdává deklarované pozice. Znovu se například může jednat o irské pojistce či výjimce.

2. Mělo by být znovu možné otevřít otázku vzájemného uspořádání a otevřít variantu dohody v norském stylu, kterou si v Británii leckdo přeje. Současná dohoda připravená premiérkou Mayovou však dává Británii více flexibility, především ve věci obchodních dohod s mimoevropskými entitami a ve věci migrace.

3. A konečně by mohla EU Británii sdělit, že už není vítána jako členský stát. Dokud budou zastánci setrvání věřit, že je v EU možné zůstat, nikdy nepodpoří dohodu o vystoupení. Nejhorší, co může EU dělat, je, že bude čekat, až Theresa Mayová padne spolu s dohodou – a nějakým zázrakem se v Británii vynoří potřeba se do EU vrátit.

…

A deník Wall Street Journal v textu publikovaném ještě před vítězstvím Annegret Krampové-Karrenbauerové na sjezdu CDU upozorňuje na to, že kontroverzní rusko-německý plynovod Nord Stream 2 začíná ztrácet podporu v rámci establishmentu CDU. Nejsilněji proti byl sice kandidát Merz, který prohrál, ale proti je i kandidát na předsedu Evropského parlamentu Manfred Weber. Plynovod nadále podporuje německá sociální demokracie SPD.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.