MACHÁČEK: Jak se pozná druhá vlna a globální ekonomické trendy

Agentura Bloomberg píše v souvislosti s nárůstem případů nemoci covid-19 v Hongkongu, Číně či Španělsku o druhé vlně pandemie. Čína hlásí největší nárůst případů od března, Hongkong zavírá všechny vnitřní restaurace a nařizuje nošení roušek venku a povoluje sdružování pouze dvou osob:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-26/u-s-hot-spots-get-reprieve-from-climbing-cases-virus-update?sref=cNHuDHoW



Španělsko se snaží zastavit nárůst nových případů a brání se tomu, že Británie se právě rozhodla posílat nově příchozí ze Španělska na čtrnáct dní do karantény. Britové a především britští důchodci jsou přitom motorem španělského turistického ruchu.

Nárůst infekce je nyní na světě nejrychlejší v Indii. Dobrá zpráva je, že tempo nárůstu nových případů v americkém slunečním pásu od Floridy po Kalifornii začalo klesat, i když je to asi dáno také menším počtem testování o víkendu.

Otázka je, jestli jde o druhou vlnu. V případě Číny ano, tedy pokud tam bude nárůst případů prokazatelně pokračovat. V Indii teprve nabírá na obrátkách první vlna, což platí vlastně i pro americký sluneční pás.

Jisté už je, že nepříliš příznivý momentální vývoj dolehne zase nejvíc na turistický průmysl a dopravu. Obavy z druhé vlny už ale dopadají na dnešní vývoj evropských akcií.

Financial Times konstatují, že oficiální statistická data mají zpoždění týdny, spíše měsíce: https://www.ft.com/content/272354f2-f970-4ae4-a8ae-848c4baf8f4a

Je proto si třeba všímat alternativních online zdrojů. Údaje o nezaměstnanosti trpí nekoordinovanou metodikou jednotlivých zemí, ale třeba údaje o nabízených volných pracovních místech ukazují, že většina zemí je stále hluboko pod předkrizovou situací. Volných míst je podle Indeed.com o cca 20 procent méně než v lednu v Německu a v USA a o zhruba 40 procent ve Francii a v Itálii.

Povzbudivé oproti tomu je, že návštěvy restaurací a zábavních center se dostávají na předkrizovou úroveň: v Německu je to 93 procent, ve Francii 92 procent a v Itálii 91 procent, ve Švédsku je to dokonce už 102 procent. V Británii je to ale jen 55 procent a v USA 68 procent.

To, že se lidé vracejí do hubů spotřeby a zábavy, dokazují i data o jejich pohybu z Googlu, jež jsou určitým indikátorem skutečné spotřeby. Počet lidí v nákupních centrech je ale stále mnohem nižší než před krizí. I ve Švédsku je to o cca dvacet procent méně, v USA dokonce o šedesát procent méně, v Británii o čtyřicet procent méně. Další grafy v článku třeba ukazují, jak se v různých městech světa postupně vracejí emise oxidu dusného na předkrizovou úroveň, což svědčí o tom, jak se ekonomická aktivita přeci jen začíná vzmáhat.

Další článek ve Financial Times upozorňuje na to, jak největší evropské banky vytvářejí obrovské rezervy proti špatným úvěrům způsobeným pandemií. Největší britské a švýcarské banky i banky v eurozóně vytvoří rezervy ve výši 23 miliard eur za druhé čtvrtletí: https://www.ft.com/content/d42d735a-9aa3-454e-955a-3e0b22eda03d.

Pětadvacet miliard eur rezerv už si vytvořily v prvním čtvrtletí. Když se přidá 61 miliard dolarů rezerv pěti největších amerických bank, dostanou se nové rezervy největších západních věřitelů na celkových 117 miliard dolarů. Jedná se o největší nárůst rezerv od roku 2009, tedy po pádu Lehman Brothers a tzv. velké recesi. Málokdo z ekonomů dnes věří v oživení ve tvaru písmene V a nárůst počtu firem v potížích lze očekávat v průběhu podzimu, až začnou vlády pomalu končit s podpůrnými plány pro ekonomiku. Poradenská firma Oliver Wyman počítá v příštích třech letech – pokud dojde ke druhé vlně – se ztrátami evropských bank ve výši 800 miliard dolarů.

Deník The Wall Street Journal upozorňuje (https://www.wsj.com/articles/companies-start-to-think-remote-work-isnt-so-great-after-all-11595603397?mod=hp_lead_pos9), že práce na dálku se firmám zase tolik neosvědčuje, jak se v průběhu krize nejprve zdálo. Před pár měsíci se zaměstnanci velkých firem přesunuli domů a dělo se něco neuvěřitelného: práci odevzdávali včas, nic nezmeškali, a to bez ohledu na to, že spousta z nich se musela doma také starat o děti. Firmy jako Twitter a Facebook už oznámily, že budou podporovat práci z domova dlouhodobě. Některé velké firmy dokonce začaly dávat výpovědi z kancelářských prostor.

Nyní – jak se práce z domova natahuje – to začíná poněkud drhnout. Firmy zjišťují, že příprava nových projektů vázne. Nejde moc školit zaměstnance. Přijímání a integrace nových zaměstnanců, to všechno je příliš komplikované. Lidé jsou málo propojeni a málo komunikují a šéfům se zdá, že mladí profesionálové se nerozvíjejí stejně jako v kanceláři, kde sedí vedle zkušenějších kolegů a nasávají jejich zkušenosti.

Produktivita práce z domova také poněkud klesá oproti prvním týdnům, kdy lidé s notebooky zamířili poprvé domů. Na počátku pandemie se lidé doma víc snažili, protože se více báli, že přijdou o práci.