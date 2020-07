MACHÁČEK: K odepisování Trumpa a konec Jumbo Jetu

Bývalý poradce Mitta Romneyho a George W. Bushe Dan Senor v komentáři pro Financial Times tvrdí, že je předčasné odepisovat šance Donalda Trumpa na znovuzvolení.

Může ještě Trump vytáhnout králíka z klobouku? Na první pohled to na to moc nevypadá. Joe Biden v průzkumech jasně vede. Uprostřed pandemie, ekonomické krize a občanských nepokojů se zdá být skoro nemožné mandát obhájit. Naprostá většina Američanů navíc hodnotí Trumpa velmi negativně.



Dan Senor ale upozorňuje na to, že názory lidí na Bidena jsou velice měkké či vlažné. Během pandemie neměl tiskovou konferenci tři měsíce, stále moc nevychází a rovněž málo postuje na sociální sítě. Trump postuje 14krát denně a každý post si přečte 28 milionů lidí. Relativní neviditelnost Bidena může Trumpovi prospět.

Klíčový bude výběr viceprezidenta. Pokud si Trump znovu vybere Mikea Pence, je to jistota pro konzervativce. Složitější to má Biden. Viceprezident může posilovat apel směrem k voličskému jádru, podobně jako to učinil Bill Clinton, když si vybral „nového demokrata“ v podobě Ala Gora. Nebo si jako George W. Bush může vybrat zkušeného politika s praxí v oblasti národní bezpečnosti. Pokud se ale Biden rozhodne ujistit progresivní a levicové voliče, vybere si kandidáta či kandidátku, který či která bude silně polarizovat společnost.

Řada umírněných voličů začíná být zneklidněna strháváním soch bývalých prezidentů, navrženými reparacemi za otroctví či snížením fondů pro policii.

Pokud Trump zacílí proti kultuře zákazů a cenzury (cancel culture), může se to stát základem šancí pro jeho znovuzvolení. Stále více Američanů má pocit, že se ona cancel culture vymkla kontrole. Podle průzkumů Cato/YouGov se 62 procent Američanů bojí říkat nahlas věci, jimž věří.

Pokud Trump bude upozorňovat na to, že učitelé, profesoři, novináři a lidé z byznysu a kultury jsou ostrakizováni za své názory, přesvědčení a drobné prohřešky, může tím získat velkou podporu.

Rovněž není radno podceňovat Trumpovu schopnost vyhrávat televizní debaty. Trumpovi může rovněž pomoci, bude-li dávat najevo soustředění na boj s pandemií. Řekl již, že nejdříve bude hůř, než bude lépe. Vyzval k nošení roušek, bude prokazovat velkou podporu vývoji vakcíny. Obnovil pravidelné tiskové konference k pandemii, což experti chválí, apod. Výsledek voleb je těžko předvídatelný, konají se za zcela jedinečných a mimořádných okolností.

…

Michael Skapinker v témže listě připomíná konec éry Boeingu 747 neboli Jumbo Jetu.

British Airways totiž právě oznámily, že jejich flotila těchto strojů už nevzlétne. Stále jich zůstane na světě více než 500, ale flotila těchto strojů u British Airways byla vůbec největší.

Padesátiletá nadvláda těchto strojů končí. Ke stejnému rozhodnutí jako BA už dospěly Delta, United i Air France. Před týdnem jumbo skončilo u australského Qantas.

Když jumbo před 70 lety začalo, jeho vnitřek leckomu svou krásou a velkolepostí připomínal vstup do divadla. Hluk motorů byl nižší, než na jaký byli pasažéři zvyklí u modelu 707, zvláště v přední části.

Leckdo vzpomíná na unikátní tvar letadla a zázračnou nenásilnost, s níž se dokázalo vznést. Autor textu uznává revoluci, kterou letadlo přineslo, ale sentiment nesdílí. Z dnešního pohledu je to letadlo prostě hlučné, staré a unavené.

Předmětem obdivu je aktuálně spíše Airbus A380. Jumbo nabízelo 400 míst, A380 nabízí 600 míst. Vstup do boeingu připomíná vstup do divadla, ale vstup do airbusu připomíná obří výletní loď. Letadlo je skvěle vybaveno, cestující musejí málem šeptat, aby nebyli slyšet v celém letadle. I tak jeho výroba po pouhých třinácti letech končí.

Budoucnost patří menším, lehčím a úspornějším strojům. Bude se létat na větší počet letišť, význam obřích letištních přístavů, kde se soustředili pasažéři, bude menší. Letadla budoucnosti jsou Boeing 787 a Airbus A350. I tak tu A380 zůstane po dekády. Bylo jich dodáno 242 pro 15 aerolinií.

Romantika spojená s létáním je už ale taky zastaralá. V dnešní ekologicky uvědomělé době je mnohdy létání předmětem opovržení.

V 90. letech se Boeing a Airbus přeli o to, kolik bude v příštích dvaceti letech třeba velkokapacitních letadel. Boeing říkal, že 400, Airbus tvrdil, že 1500. Blíže pravdě byl Boeing. Jeho letadlo prosperovalo v dobách explozivního růstu létání od 70. let dodnes. V roce 1970 se na světě vzneslo 310 milionů lidí, loni to bylo 4,5 miliardy cestujících.

Doba koronavirová dnes dobře ohraničuje důchod legendární 747.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.