MACHÁČEK: K Velké barringtonské deklaraci

Když dělníci v závodech odsuzovali Chartu 77 a estrádní umělci a herci podepisovali antichartu, bylo tehdy typické, že prohlášení nikdo s odsuzujících nečetl.

S tzv. Velkou barringtonskou deklarací, která ve světě představuje disentní názor na boj s covidem, je to podobné. Lze ji vyhledat, ale vyhledávače její šíření potlačují. A vědci propojení s Oxfordem, Stanfordem a Harvardem jsou ostatními vědci napadáni málem jako výrobci hoaxů.



Proto jsem uvítal, že deník The Wall Street Journal se dvěma ze tří autorů výzvy pohovořil. Jay Bhattacharya (52) se narodil v Kalkatě a je to lékař a ekonom. Martin Kulldorff (58) je švédský biostatistik, který studoval epidemiologii na Harvardu a Stanfordu.

Je prý proti nim vedena hysterická kampaň, byli označeni za „trumpovské epidemiology“ jen proto, že jsou proti plošným uzávěrám a navrhují pouze úzce zaostřenou ochranu zranitelných.

Vyhledávač Google jejich výzvu potlačil, text se najde až na třetí stránce, po záplavě varovných komentářů o výzvě. Podobné je to ale už i s výrazem „herd immunity“ stádní, respektive kolektivní, imunita. I v tomto případě dává Google přednost uniformně negativním interpretacím. Politizace covidu je podle Kulldorffa extrémně nešťastná. Dnes se prý vaše politická preference běžně odhaduje podle názoru na pandemii. Sám Kulldorff by prý musel být schizofrenik. Hájil švédské sociální demokraty za to, že nechali otevřené školy. Kritizoval britskou konzervativní vládu za lockdown, chválil republikánského guvernéra Jižní Dakoty, že nechal otevřený byznys, a kritizoval republikánského guvernéra státu Massachusetts za tvrdý lockdown.

Doktor Bhattacharya považuje za šokující, že když začalo protestní hnutí Black Lives Matter, podepsalo 1300 amerických epidemiologů otevřený dopis, ve kterém prohlásili, že pouliční protesty jsou v souladu se správnou veřejnou zdravotní politikou. Ti samí lidé zároveň prosazují zavírání firem, obchodů, škol a kostelů. Ale protestovat proti rasismu, to je hygienicky v pořádku. Současná mainstreamová proticovidová politika je i proti tomu, co prosazují prakticky všechna náboženství: chránit slabé a zranitelné a chudé.

Kulldorff zase říká, že lockdowny představují největší atak na pracující a dělnickou třídu za padesát let, od války ve Vietnamu. Studenti a různí profesionálové všeho druhu pracují z domova: novináři, bankéři, právníci, vědci. Dělníci jsou venku a pracují a budují kolektivní imunitu, která nás nakonec všechny ochrání. Oba vědci prý zdůrazňují hlavně holistický přístup k situaci a medicíně. Na covid nelze pohlížet krátkodobě a izolovaně. Je třeba sledovat souvislost s kardiovaskulárními chorobami, s rakovinou, zabývat se tím, proč lidé nechodí k doktorovi, proč narůstá odpor k očkování apod.

Výraz stádní (kolektivní) imunita je dle autorů výzvy nejvíce nepochopený termín roku 2020. Jako by to zavánělo masovým vražděním. Přitom jde o technický termín z modelů šíření epidemií. Lze to přirovnat k zemské přitažlivosti ve fyzice: piloti letadla se přece nebudou dohadovat, jaký vliv má zemská přitažlivost při přistání. Kolektivní imunita je prostě fakt a směřuje k ní nakonec i strategie „lockdown až do vakcíny“.

Tolik stručný výtah z článku. Nejsem expert, ale jsem přesvědčený o tom, že stejně jako v demokratické politice je třeba otevřeného diskurzu i ve vědě. Věda si má své disidenty pěstovat, a ne je ostrakizovat a nálepkovat. Pokud to nedělá, stane se z každé vědy pouhá ideologie.

Jako pouhý amatér moc nerozumím tomu, jaký má výzva recept na přeplněné nemocnice, a taky si myslím, že když se nějaká země rozhodne jít určitou cestou, má tu cestu už dojít, a ne uprostřed přepřahat na úplně jiný směr. Názory autorů Velké barringtonské deklarace je ale třeba diskutovat na úrovni a jejich argumenty znát.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.