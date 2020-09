MACHÁČEK: Kancléřka Merkelová automobilkám už pomáhat nechce

Důležitost automobilového průmyslu v Německu dokládá to, že když se sejdou lídři a manažeři tohoto odvětví s vládou, říká se tomu honosně „summit“. Ten proběhl po čase ve středu.

Na serveru Eurointelligence.com ale konstatují, že už to není a nebude, co bývalo.

Německá vláda před časem rozhodla, že tzv. šrotovné se bude týkat pouze situace, kdy si jako nový automobil pořídíte elektromobil. Automobilový průmysl ve čtvrtek kancléřku opakovaně žádal o šrotovné také pro benzinová a dieselová auta. Jenže kancléřka to odmítla a nechce už o tom ani slyšet. Jednat prý bude pouze o podpoře pro nové technologie.

Jaký si na to udělat názor? Názor protržní a klasicky liberální je takový, že regulace a přání vlády přece není a nemůže být motorem technologického pokroku. To, že si vláda přeje, aby něco nějak bylo, ještě neznamená, že soukromý sektor včas na základě toho vytvoří na trhu takové inovace, které pak obstojí. Nejlepší je, když je tlak na inovace dán konkurencí na trhu.

Koneckonců i americká Tesla bude brzy ve velkém vyrábět přímo v Německu a německé automobilky se s tím samy budou muset vypořádat. Potřebují německé firmy od vlády vysvětlovat, že musejí urychlit technologický pokrok? Vždyť dosud neexistuje pořádná síť dobíjecích stanic, její rozvoj vázne. Ani není jasné, jestli se v budoucnu v Německu ujmou spíše auta na baterie, nebo ta s vodíkovým pohonem. Anebo třeba ještě něco úplně jiného.

Vezměme si Ameriku. U moci tam zrovna není vláda, která chce být světovým předvojem boje proti globálnímu oteplování. Ale na tamějším trhu, který je svobodnější než ten evropský, vznikla právě Tesle vážná konkurence tím, že se firma General Motors dala dohromady s firmou Nikola (Tesla, jak známo, byl křestním jménem Nikola), která vyrábí a vyvíjí elektrické nákladní automobily. Nikola získá přístup k obrovským výrobním kapacitám firmy GM.

Názor pokrokově socialistický ale říká, že chytrá vláda má technologický pokrok předvídat a aktivně určovat či alespoň spoluurčovat a usměrňovat.

V Německu existuje 45 milionů pracovních příležitostí a z toho samotný autoprůmysl zaměstnává 900 000 lidí. Další navázané pracovní příležitosti však činí okolo šesti milionů. Německo je závislé na odvětví, jež bezesporu čeká transformace, ale je otázkou, zda tuto transformaci zařídí kancléřka, nebo trh sám.

Postupuje státní regulace správně? Vezměme si příklad, na který upozorňuje německý deník Handelsblatt. Firma Mercedes vyvinula technologii, která umožňuje, že řidič před domem vystoupí z auta a to si samo otevře garáž a zajede do ní. Ráno (například) to funguje obráceně. Německá vláda to však zatím odmítá s tím, že by to vedlo k příliš rychlému požadavku na to, povolit auta bez řidiče i na normálních cestách.

Německý autoprůmysl hodlá investovat do vývoje elektrických a vodíkových aut 50 miliard eur a do umělé inteligence a digitalizace dalších 25 miliard eur. Jenže například Čína plánuje investovat jen do umělé inteligence 70 miliard eur.

Jaký je zájem České republiky? Samozřejmě je v našem zájmu, aby se v Německu spustilo šrotovné pro všechny automobily, jenže sami do toho nemáme co mluvit, zvláště když jsme sami šrotovné nespustili. A pak je v našem zájmu mít i u nás maximum výzkumu a vývoje a jaksi se držet toho směru transformace autoprůmyslu, který bude nakonec úspěšný. Aktiva v tomto odvětví ale, jak známo, nekontrolujeme.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.