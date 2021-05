MACHÁČEK: Kandidáti na kancléře debatovali o Nord Stream 2 a NATO

V Německu včera proběhla debata tří kandidátů na kancléře o zahraniční politice. Na serveru Eurointelligence.com si všímají mimo jiné toho, že debata proběhla v době, kdy nikdo nemá čas se dívat, tedy už ve dvě hodiny odpoledne. Asi se to bere tak, že zahraniční politika volby nevyhrává. Jenže o to je důležitější.

Byli jsme svědky dvou oblastí zásadních rozporů: tou první je rusko-německý plynovod Nord Stream 2. Kandidátka Zelených Annalena Baerbocková je proti plynovodu, Armin Laschet za CDU a Olaf Scholz za SPD jsou pro.

Dalším tématem jsou výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP, což je smluvní závazek členských států NATO. Tady nechtějí zase plnit Baerbocková a Scholz a Laschet je pro. Takže nejvíc jsou v nesouhlasu křesťanští demokraté a Zelení. Podzimní volby by se proto měly analyzovat ne z pohledu, kdo bude kancléřem, ale z pohledu koaliční politiky. Pokud vznikne semaforová koalice sociálních demokratů, zelených a FDP, bude výsledek úplně jiný než koalice CDU/CSU a Zelených.

Všichni kandidáti si nelogicky odporují a všichni chtějí – jak hezky říkají Angličané – koláč mít i sníst. Nedává přece smysl být pro silné transatlantické vztahy a silné NATO – jako Laschet – a zároveň být pro zvyšování energetické závislosti na Rusku a oslabování energetické bezpečnosti v podobě plynovodu Nord Stream 2.

Plynovod Nord Stream 2 se ještě může stát silným předvolebním tématem, pokud Bidenova administrativa pod tlakem Kongresu během léta ještě přizná, že čerstvé zrušení sankcí proti firmám zapojeným do podniku byla ze strany USA taktická chyba, protože výměnou za to Američané od Němců nic nedostali a ani nedostanou.

Nord Stream 2 je pilířem německého ekonomického modelu. Proto za něj zavedené strany tak úporně bojují. I kdyby Zelení vyhráli volby, nebudou mít sami sílu na to projekt zrušit, zvrátit či zastavit. Nehledě na to, že jejich představy o tom, že se rychle obejdou bez uhlí, jádra i plynu, jsou naivní. V tomto směru představují Zelení odpoutání se od starého ekonomického modelu, myslí si na serveru Eurointelligence.com. Ono je to ale spíše tak, že Zelení mohou být proti právě proto, že dobře vědí, že sami nemají sílu plynovod zastavit.

Argument, že politické a obranné cíle NATO nelze převádět na numerické ukazatele a procenta HDP, zní rozumně. Dokonce ani v případě maastrichtských kritérií nejsou numerické cíle báječné, protože všichni vidí, k čemu to vedlo. S dvouprocentním ukazatelem ale souhlasili všichni členové NATO včetně Německa. Argumentovalo se solidním finančním zabezpečením NATO a garancí vnitřní koheze NATO.

Nikdo z kandidátů není zároveň proti Nord Stream 2 a podpoře cílů NATO. To by byla konzistentní transatlantická pozice. Jediný důležitý německý politik, který ji zastával, je Norbert Rottgen, hlava zahraničního výboru Bundestagu. V soutěži o vedení CDU ale skončil až třetí.

Bude-li koalice CDU/CSU se Zelenými v jakémkoli pořadí, bude pokračovat status quo: podmíněná podpora pro Nord Stream 2 a soustavné podstřelování výdajových cílů NATO. Což je vlastně pozice SPD. Takže vznikne perverzní situace, kdy bude respektována politika sociálních demokratů bez jejich účasti na vládě.

Názor Baerbockové na NATO je vzkazem členské základně zelené strany. Ona sama představuje spíše technokratické a technologické (nikoli pacifistické) křídlo strany. Členská základna by ale dvě procenta nespolkla.

Možná Zeleným nedochází, že podobně laxně někdo může nahlížet na mezinárodní klimatické závazky, které zase za posvátné považují oni.

Jestliže tedy platí, že zahraniční politika je vlastně zrcadlem té domácí, vypadá to, že s tou radikální transformací německé ekonomiky to tak horké nebude.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.