MACHÁČEK: Kdo a proč má být předsedou ECB

PRAHA V rámci povolebního jednání o obsazení nejvyšších unijních postů se pochopitelně diskutuje i o postu předsedy Evropské centrální banky (ECB), což je z pohledu ekonomiky nejdůležitější instituce v Evropě a jedna z nejvlivnějších institucí na světě.

Na serveru Reuters přemítá Swaha Pattanaiková o tom, co by se mělo brát v úvahu, kdyby výběr nebyl především politický, tedy výsledek tahanice mezi zájmy národních států. Šéf finské centrální banky Olli Rehn uvedl, že posuzovat se má kompetence, nikoli národnost. Pokud by se tím politici řídili, měli by se dívat na tři kritéria.

Zaprvé jde o to, aby ten člověk měl zkušenost centrálního bankéře. Funkce je příliš důležitá na to, aby ji zastával někdo, kdo nemá žádnou zkušenost se stanovováním úrokových měr. Ideálně by se mělo jednat o bývalého guvernéra centrální banky, což vylučuje například Christine Lagardeovou, současnou šéfku MMF.

Zadruhé jde o schopnost dobře komunikovat. Politika ECB je mnohdy kontroverzní a je potřeba umět ji prodat všem devatenácti členům eurozóny bez rozdílu. Jens Weidmann, šéf Bundesbanky, je možná obdivován v Německu, avšak komunikace s Řeky či Italy bude pro něj obtížná. Totéž platí pro Klaase Knota z Nizozemska. Důležitá je i jazykový výbava. Guvernér francouzské centrální banky Francois Villeroy mluví francouzsky, německy i anglicky. Finové Olli Rehn a Erkki Liikanen jsou na tom podobně – stejně jako Benoit Coeuré z výkonného výboru ECB.

Třetím kritériem je otevřená mysl. Další prezident ECB, jenž je jmenován na osm let, pravděpodobně zažije ekonomický pokles, a to v období, kdy jsou úrokové míry na ultranízkých nebo negativních hodnotách. To samozřejmě vyžaduje kreativitu a myšlení, jež se umí dostat mimo konvenční nástrojovou brašnu.

K podobným závěrům dochází v pondělním komentáři Wolfgang Münchau, komentátor Financial Times). Vyjadřuje údiv nad tím, že se řeší, jestli to bude muž, nebo žena, jestli bude malý, nebo velký, jestli z jihu, nebo ze severu.

Mario Draghi zachránil eurozónu s tím, že prokázal ochotu udělat pověstné „cokoli“, aby mohla být zachráněna. Navzdory dogmatikům prokázal ochotu používat nové měnové instrumenty. Přesto bude jeho dědictví smíšené, protože ECB dlouhodobě neplní svoje inflační cíle.

V době, kdy mnohé nástroje centrální banky přestávají mít efekt na reálnou ekonomiku, musí nový šéf chápat, co vlastně bylo během krize špatně a co je třeba změnit. Nejdůležitější kvality, které bude nový šéf ECB potřebovat, jsou intelektuální zvědavost, ochota zpochybňovat svoje vlastní názory či přesvědčení a také ochota připustit chyby. Musí se naučit chápat, proč nefungují současné ekonomické modely.

Münchauovi by se líbil Benoit Coeuré, současný člen výkonného výboru ECB. Jenže člen výkonného výboru nesmí sloužit podruhé. Na rozdíl od komentátorky Reuters by Münchau hledal i jinde než u současných guvernérů národních centrálních bank.

Evropští političtí lídři by si měli uvědomit, že tu pořád možná budou, až je příští šéf ECB bude zachraňovat. Nebo když to odmítne.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.