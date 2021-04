MACHÁČEK: Kdo straší na západním Balkáně

V Bruselu a vlastně všude v Evropě a ve většině médií začal v dubnu cirkulovat neoznačený a nepodepsaný dokument, který navrhuje změny hranic na západním Balkáně.

Dokument prostupující mediálním prostorem jako jakýsi fantom způsobil bouři nejen v Bruselu, ale samozřejmě právě na Balkáně a v dotčených zemích.

Kde se dokument vzal? To se právě neví. Slovinský server Necenzurirano.si tvrdí, že to je pracovní dokument, který nechal zpracovat slovinský předseda vlády Janez Janša nebo někdo z jeho okruhu. Janša to dementoval, ale bosenská média tvrdí, že právě Janša předal dokument předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi už v únoru.

Celou kauzu komentuje ve Financial Times Tony Barber.

Posouvání hranic na Balkáně je většinou považováno za jednu z nejnebezpečnějších myšlenek v současné Evropě. Proč se o to tedy někdo snaží?

Důvodem je, že západní Balkán, tedy Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko se pohybují ve strategickém území nikoho už více než čtvrt století.

Užitečné by bylo vzít všech šest zemí najednou do EU. Ten proces ale pokračuje tak pomalu, že se asi leckomu začíná jevit jako irelevantní odpověď na potíže regionu.

Výsledkem je, že nelze pak propíchnout expanzionistické sny lokálních nacionalistů o větším Srbsku, větším Chorvatsku a větší Albánii. Nejistota ohledně budoucnosti zintenzivňuje regionální antagonismy a vytváří prostor pro jiné síly: Čínu, Rusko, Turecko a státy Perského zálivu.

V současnosti tu sice není velké riziko válek podobného rozsahu jako v 90. letech, ale nestabilita vtahuje do hry vnější mocnosti a síly a zostřují se pak mezinárodní tenze. Tak to vlastně bylo už od 19. století.

Dokument nereflektuje žádnou oficiální pozici žádné země v EU ani v samotném regionu. Slovinská vláda vehementně popírá autorství také kvůli tomu, že od července bude na půl roku předsedat EU.

Nikdo se k dokumentu nehlásí, ale reflektuje pozici všech nacionalistů v regionu od rozpadu jugoslávské federace. Vezměme si návrh na připojení srbské části Bosny a Hercegoviny k Srbsku. To přece chtěli Srbové už na počátku 90. let. Pak je tu návrh připojit Chorvaty osídlenou část Bosny k Chorvatsku. To je zase dlouhodobý cíl chorvatských nacionalistů.

Potom je tu myšlenka spojit Albánii a Kosovo se zvláštním statutem pro část severního Kosova, kde žijí Srbové. Mnozí prominentní politici v Albánii a v Kosovu volají po velké Albánii už dlouho.

Takže nejvíc by na tom všem tratili muslimové v Bosně a Hercegovině. Zůstal by jim ořezaný a zranitelný ministáteček, jak si to představovali srbští a chorvatští nacionalisté v 90. letech.

To nabízí podle Barbera určitou stopu k tajemnému autorství návrhu. Když se na to podíváme podrobně, dokument se vůbec nezmiňuje o ruském a čínském vlivu na Balkáně, zato velice temně referuje o stoupajícím tureckém vlivu a vzestupu radikálního islámu v Bosně a Hercegovině. Jinými slovy, kdokoli to napsal, brnká na strunu pravicových populistů všude v Evropě.

Je dobře, že evropští i američtí diplomaté dokument odmítli. To ale nestačí. Region potřebuje více evropského i amerického angažmá. Čím více se region bude zanedbávat, tím vyšší cenu později všichni zaplatí.

Naše poznámka:

Otázka je, jestli byl Barber v poslední době v Sarajevu, nebo ne. Autor Monitoru JM tam byl před dvěma lety. Opravené mešity a nová islámská komunitní centra jsou opravdu na každém rohu – včetně cedulky, že to či ono financoval turecký rozvojový fond (nebo nějaké emiráty ze zálivu), podobně jako se u nás dává cedulka, že něco financovaly fondy EU. Procento zahalených žen je také silně na vzestupu.

Jestli se v těchto centrech káže radikální islám, neumím ale vůbec posoudit, nic o tom totiž nevím.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.