MACHÁČEK: Ke stažení Američanů z Německa

Praha Americký prezident Donald Trump se rozhodl stáhnout třetinu amerických vojáků z Německa. Z hlediska bezpečnosti a obranyschopnosti Evropy tato zpráva přináší velké znejistění.

Trump se k tomu ještě vyjádřil na víkendovém mítinku s voliči v Tusle ve státě Oklahoma, řekl tam k tomu spoustu nesmyslů a z hlavy citovaná čísla o počtu vojsk měl taky úplně špatně.



Kdo má však pro Trumpa určitou míru pochopení, najde si pochopitelně argumenty i tentokrát. Když Trump dává odchod amerických vojáků do souvislosti s tím, že Německo neplní slíbená dvě procenta HDP výdajů na obranu a ani k tomu nesměřuje, říká to konzistentně už od své první kampaně v roce 2016. Navíc jsou ona dvě procenta – a neplatí to jen pro Německo – smluvní závazek. A smlouvy a sliby se mají plnit, je to základ naší kultury a civilizace.

A dokonce to s těmi dvěma procenty říkali a kritizovali i Trumpovi předchůdci, jen zůstali u toho „říkání“. Přitom od počátku Trumpova prezidentství se ví, že s pouhým „říkáním“ se tento člověk nespokojí. Cítí-li něčí závislost, realizuje neúprosný tlak. Dalo by se říci, že dělá to, co říkal, že dělat bude. A stejné to bude s realizací ostře zpřísněných sankcí, které USA brzy uvalí na firmy zúčastněné na stavbě a financování právě dokončovaného rusko-německého plynovodu Nord Stream 2.

Němci – kromě těch místních, jimž dávají američtí vojáci na základnách práci a kteří jsou na soužití s nimi zvyklí – Američany moc nemusejí. A s Trumpem se to zhoršuje. Z různých průzkumů vyplývá, že většina Němců má nyní větší pochopení pro Putina než pro Trumpa a mladí Němci mají zase raději Čínu než USA. Takže co?

Těm, jimž je to líto, je dobré připomenout dvě věci, které jsou o Trumpovi známé. Je to transakční člověk a jedná tzv. across the board, tedy napříč sektory. Kdyby mu někdo v Německu či v EU navrhl, nakoupíme víc amerických zbraní, a k tomu snížíme naše cla na auta, třeba by Trump zase ustoupil jinde. Říká přece, že je mistr „dealu“ a napsal o tom knihu.

EU ani Německo ale neumějí být transakční, a už vůbec ne jednat napříč sektory. Tomu Trump nechce rozumět a nemá na to trpělivost. Schopnost přizpůsobit se a reagovat má být ale základem reálpolitiky. Když ji v Evropě neumíme, naše chyba.

A poslední věc: pokud se američtí vojáci jen přesunou do Polska, americký deštník nad Evropou zůstane zajištěn.

Jenže s tím je v rozporu pár věcí. Zaprvé to ohlášené stažení amerických vojsk z Německa nebylo předem ohlášeno partnerům v rámci NATO, což je přeci jen příliš silná káva.

Bývalý vojenský velitel NATO James Stavridis rozhodnutí Trumpa ostře zkritizoval v komentáři pro server agentury Bloomberg. Dvě procenta jsou jasná, ale Německo se podle něj tímto směrem vydá. Bundeswehr byl a je velmi činný v Afghánistánu. Němci tam měli mnoho mrtvých. NATO oslabí. Každý americký voják na kontinentu posiluje alianci.

Americké ministerstvo obrany na tom taky nevydělá. Připraví se o možnost cvičit s Němci, mnozí další spojenci budou též zmateni a budou se tázat, zda je NATO vůbec schopné odstrašit Rusko. Jediný, kdo na tom vydělá, je ruský prezident Putin. Navíc Evropa je pro Ameriku zásadní obchodní partner a poskytuje zázemí a geostrategický terén pro americké operace všude ve světě. Tolik Stavridis.

Můj závěr je, že pokud Američané posílí adekvátně v Polsku, je vše v zásadě pořádku a pro nás je to možná lepší. Potíž je v tom, že nic takového nikdo zatím neoznámil.

Přečteno včera v Českém rozhlase Plus: https://plus.rozhlas.cz/jan-machacek-stazeni-americanu-z-nemecka-8234091