MACHÁČEK: Kolem firmy Huawei přituhuje

Máme v poslední době tendenci nahlížet Spojené státy jako zemi, jejíž společnost a politika je hluboce a nenávratně polarizovaná. Ukazuje se, že tou podstatnou výjimkou je názor na Čínu.

Konfrontace a vymezování se vůči Číně je, jak známo, politikou Donalda Trumpa (smír v obchodní válce na tom nic nemění). Jednou z nejdůležitějších zpráv z právě skončené prestižní bezpečnostní konference v Mnichově je ale zcela jistě vystoupení mluvčí americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, jedné z vůdkyň opoziční Demokratické strany.

Pelosiová jasně řekla, že pokud evropské státy vpustí Huawei do budování svých sítí, „dají přednost autokracii před demokracií“. Tlak na čínskou firmu a evropské státy tak vytvářejí obě americké politické strany společně.

Pelosiová dále řekla: „Musíme se vydat směrem k internacionalizaci digitální infrastruktury, která nedá prostor autokracii.“ Podle Pelosiové by šlo o „nejhorší formu agrese“, kdyby se telekomunikace dostaly pod kontrolu „nedemokratických vlád“. Americká politička navíc nechápe, jak to může někdo nechápat, když je to tak zřejmé a evidentní.

Celkově to zapadá do toho, co říkají představitelé Trumpovy administrativy. Ministr spravedlnosti William Barr například navrhl, že by americké firmy měly získat kontrolní podíl ve finské Nokii a švédském Ericssonu, a tyto firmy tak rychle a masivně kapitálově posílit a umožnit jejich rozvoj.

Podle Roberta Blaira, odborníka na telekomunikace z Bílého domu, by měla Británie přehodnotit své rozhodnutí vpustit Huawei na svůj trh. Trump se v telefonickém rozhovoru s premiérem Johnsonem kvůli této věci rozzuřil doběla, označil to za „čiré šílenství“ apod.

Podle amerického ministra obrany Marka Espera může vpuštění společnosti Huawei na evropský trh „ohrozit NATO“ a evropské země se mají koukat probudit. USA letos přitom do Mnichova poslaly čtyřicetičlennou delegaci kongresmanů a Huawei bylo hlavním tématem.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.