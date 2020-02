MACHÁČEK: Koronavir mezi podceněním a přeceněním

Na šíření koronaviru v Evropě, konkrétně v Itálii, je zajímavá jedna věc: Itálie nenašla žádný svůj případ nula, neví, odkud se infekce začala šířit.

Italská viroložka Ilaria Capuaová ve středu prohlásila, že v případě Itálie už nemá smysl hledat onoho nulového pacienta, protože vir se v zemi může šířit už od půlky ledna.

Zatím se neví, jak se infekce šíří a proč postihla odlehlé vesnice a ne třeba Řím. S tím, jak nemoc postupuje do Švýcarska, Rakouska, Německa a Francie, je prakticky jisté, že v příštích dnech a týdnech bude docházet k nárůstu případů. Je nepředstavitelné, že by se nějaká země v Evropě dokázala koronaviru vyhnout.

Na sociálních sítích vzbudil pozornost příspěvek biochemika Jana Konvalinky, který má tisíce sdílení.

„Kdybych žil ve Wu-chanu v Číně, bál bych se koronavirové infekce. Protože ale žiju ve střední Evropě a jsem shodou okolností biochemik, co se celý profesionální život zabývá viry, tak se nebojím koronaviru, ale našich reakcí na něj. Bojím se toho, že mě někde v cizině někdo zavře preventivně do karantény. Bojím se, že moji vyděšení spoluobčané pod vlivem mediální masáže vykoupí základní potraviny, a nebude co k večeři. Bojím se, že populističtí politici ve snaze předvést svaly zavřou hranice a pošlou celou Evropu do recese; a hlavně že se jim ty mimořádné stavy a omezování a atmosféra strachu zalíbí a ty hranice už neotevřou. Lidi, neblbněte. Myjte si ruce, jezte ovoce a zeleninu a nenechte se vystrašit.“

Chválit paniku či skupování špaget nelze. Ale politici tu paniku nevytvářejí. Panika je důsledkem mediální masáže, s níž mají málo společného. Proč si vlastně dovoluji polemizovat s expertem na viry? Protože být expertem na viry neznamená, že jsem expertem na logistiku, instituce a krizové scénáře. Jedná se v tomto směru o úplně jinou expertní půdu. V celém západním světě je toto všechno v daleko větší míře práce pro úřady, hygieniky a civilní ochranu než pro politiky. Ti všichni mají scénáře už napsané.

Reagovat lze pozdě nebo brzy, vývoj lze politicky bagatelizovat nebo přecenit. Davová psychóza a čištění regálů jsou z definice iracionální, ale nevšiml jsem si, že by v tom politici lidi podporovali.

Tetkám, které bílí regály v pražském Albertu, se ale moc vysmívat nejde. Stejná panika totiž panuje na světových finančních trzích, kde investují vzdělanější lidé – a vzhledem k tomu, že krizová situace bude pokračovat nejméně měsíc či dva, nelze ani čekat, že se během té doby finanční trhy vzpamatují, spíš budou dál padat. Nereflektují tedy reálný ekonomický vývoj, nýbrž emotivní. A negativní reakcí ho všude na světě zhorší.

Nesmyslná mi přijde představa, že politici budou rádi předvádět silová řešení (tedy například zavírání hranic) protože svatým grálem je dnes ekonomický růst. Politici vědí, že narušení dodavatelských a obchodních řetězců v Evropě by poškodilo růst. A zavírání hranic je až to úplně poslední, k čemu se někdo uchýlí. Recese totiž smete každého politika.

„Král všech populistů“ Donald Trump je dnes kritizován za to, že říká, jak má Amerika všechno pod kontrolou, a vyzývá ke klidu. Přitom šíření viru po USA je také jen otázkou času. Miloš Zeman (označovaný za populistu u nás) řekl, že se mnohem víc bojí obyčejné chřipky. Evropská komise omezovat Schengen a volný pohyb nechce. Zodpovědní politici (ministři zdravotnictví) v celé Evropě říkají, že jejich země jsou dobře připraveny. Nejsme spíše svědky podceňování celé věci?

A co se Číny týče, tam to režim nejprve podcenil a nezvládl. Pak ale zavedl tak drastická opatření, že se jim žádná západní demokratická země nedokáže ani přiblížit. V Číně bych nechtěl žít ani za zlaté prase, ale pochybuji, že je to dnes v Evropě z hlediska šíření viru bezpečnější než tam.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.